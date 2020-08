O ministro da saúde do Líbano teme que nos próximos 10 dias a epidemia aumente em Beirute porque para salvar e tratar quem estava no porto aquando da explosão não há tempo para pensar em regras.

Beirute. Entre o pânico e os feridos há ainda que travar o aumento da covid

Com o último balanço sobe para 157 o número de mortes resultantes das violentas explosões no porto de Beirute na terça-feira que provocou mais de 5000 feridos, e deixou um rasto enorme de destruição na cidade.

Quatro hospitais foram atingidos e os restantes estão a ficar lotados devido a esta tragédia. No meio do caos e pânico ainda instalado ainda há uma epidemia para controlar.

O ministro da saúde do Líbano Hamad Hassan revelou hoje estar muito preocupado pois com a urgência dos profissionais de saúde em salvar e tratar os feridos esquecem-se as regras de higiene, as máscaras e o distanciamento social. Por isso, teme que nos próximos 10 dias o número de infeções possa aumentar.

"Devido à emergência e ao pânico, estou preocupado que o tratamento dos feridos em hospitais e a perda e falta de equipamentos de proteção pessoal possam ter um impacto no número de pacientes com coronavírus nos próximos 10 dias ", disse Hamad Hassan, segundo a agência de notícias estatal NNA, citada pela CNN.

Hospitais de campanha estão a ser montados e haverá serviços exclusivos para os doentes covid-19.

16 funcionários do porto da cidade detidos



Esta tarde, foram detidos 16 funcionários do porto de Beirute e aduaneiros no decorrer das investigações das explosões, anunciou o procurador militar libanês Fadi Akiki.

Trata-se de "funcionários do conselho de administração do porto de Beirute e da administração aduaneira, e os responsáveis pelos trabalhos de manutenção e (trabalhadores) que efectuaram trabalhos no hangar número 12", o local onde as toneladas de nitrato de amónio foram armazenadas, disse este procurador em comunicado.

