Adiah e Adrial nasceram aos cinco meses e meio de gestação. Numa verdadeira luta de sobrevivência celebraram um ano de vida.

Bebés milagre. Gémeos mais prematuros do mundo entram para o Guinness

Redação Adiah e Adrial, canadianos, nasceram com 126 dias e com 300 e 400 gramas de peso. Numa verdadeira luta de sobrevivência celebraram um ano de vida. Com saúde.

Os gémeos canadianos Adiah e Adrial nasceram tão cedo que os médicos acreditavam que não tivessem qualquer hipótese de sobreviver.

Adiah e Adrial nasceram com 126 dias, às 22 semanas (cinco meses e meio), com a menina Adiah, a pesar 300 gramas e o menino, Adrial, 400 gramas. A 4 de março celebraram o seu primeiro aniversário e entraram para o Livro de Recordes do Guinness como os gémeos mais prematuros de sempre e com menor peso.

Sobreviventes natos, os bebés já passaram por vários problemas de saúde, mas agora estão bem e a desenvolver-se de forma saudável.

Quando Shakina Rajendram entrou em trabalho de parto, os médicos não deram "nenhuma hipótese de sobrevivência" aos bebés, lembrou a mãe, aos Guinness World Records, salientando que foram negados aos bebés todas as "medidas de suporte à vida" no hospital onde foi internada.

Perante tantos riscos, a parturiente foi transferida para um hospital Mount Sinai, em Toronto, especializado em cuidados intensivos neonatais.

Seis meses internados

Se os gémeos tivessem nascido umas horas mais cedo, antes de atingirem as 22 semanas, podiam mesmo ter falecido, lembra a mãe, explicando que no Canadá, a maioria dos hospitais não tenta salvar bebés nascidos antes das 24 ou 26 semanas.



Por isso, e apesar da forte hemorragia, Shakina Rajendram diz ter feito tudo para "segurar os bebés" durante mais algumas horas, antes das 22 semanas. As suas águas rebentaram finalmente 15 minutos após a meia-noite e menos de duas horas depois "os dois gémeos nasceram e ressuscitaram com sucesso".



Mas, a luta pela sua sobrevivência perante um nascimento tão precoce, e com tão baixo peso continuou. Os gémeos permaneceram internados no hospital durante seis meses, enfrentando muitas e sérias complicações de saúde, desde hemorragias cerebrais, septicemia e intestino perfurado. Adiah e Adrial eram bebés ainda muito pequeninos e de pele transparente.

Durante esse período, "vimos os bebés quase morrerem à nossa frente várias vezes", disse Shakina na reportagem publicada no site do Livro dos Recordes do Guinness.

Verdadeiros milagres

Verdadeiros milagres, desafiadores de toda a medicina, Adiah e Adrial venceram todas as dificuldades. Um ano volvido, a pequena Adiah já ganhou, pelo menos, 18 vezes o seu peso à nascença, diz a mãe. "Ela é um bebé extremamente feliz e social, e está sempre a sorrir e é muito faladora", acrescenta.

Quanto ao pequeno Adrial teve de regressar duas vezes às urgências por infeções e problemas respiratórios, mas está "a melhorar", sublinha Shakina Rajendram, que o descreve como "observador, atencioso e inteligente".

Os gémeos canadianos estão agora inscritos no Livro de Recordes do Guinness como os mais prematuros de sempre, destronando o recorde anterior estabelecido em 2018, pelos gémeos do estado americano de Iowa, que nasceram um dia mais tarde do que Adiah e Adrial.

(Com AFP)

