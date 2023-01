Seis pessoas, incluindo uma mãe de 17 anos e o bebé de seis meses, foram mortos num assassinato horrível na Califórnia.

Mundo 2 min.

EUA

Bebé e mãe de 17 anos mortos a tiro em homicídio de seis pessoas na Califórnia

DPA Seis pessoas, incluindo uma mãe de 17 anos e o bebé de seis meses, foram mortos num assassinato horrível na Califórnia.

Uma mãe de 17 anos e o seu bebé de seis meses foram baleados na cabeça num terrível assassinato de seis pessoas no estado norte-americano da Califórnia. O crime ocorreu numa pequena cidade chamada Goshen, no condado de Tulare, e foi provavelmente cometido por criminosos da droga, disse o chefe da polícia Mike Boudreaux aos jornalista na segunda-feira. O xerife do Condado, Eddie Valero, falou de um "mau pesadelo" que se tinha tornado realidade, de acordo com o Los Angeles Times.

Com a ajuda de duas testemunhas oculares femininas que fugiram do local e das câmaras de vigilância, foi possível reconstruir como dois homens se esgueiraram para a propriedade de um edifício residencial por volta das 3h30 da madrugada (hora local) de segunda-feira. Depois, os tiros fatais foram disparados um após o outro. Quando os primeiros polícias chegaram ao local do crime pouco depois, foram confrontados com um quadro horrível.

A porta da casa tinha sido arrombada e um homem foi alvejado no corredor. A jovem mãe tinha aparentemente tentado fugir com o bebé de seis meses, disse Boudreaux. O seu corpo sem vida foi mais tarde encontrado numa vala, com a criança morta agarrada nos seus braços. Ambos foram executados com tiros na cabeça, segundo os investigadores - tal como uma mulher idosa em casa que parecia ter sido morta enquanto dormia na sua cama.

Os restantes mortos são homens cujos corpos estavam deitados na rua, em frente da propriedade. Um deles só pôde ser identificado por teste de ADN devido à gravidade das lesões faciais. De acordo com a polícia, várias das vítimas pertenciam provavelmente à mesma família.

"Não foi um crime normal insignificante"

A busca está em curso para pelo menos dois suspeitos fugitivos, presumivelmente com ligações a gangues e crimes de droga. "Penso que está diretamente relacionado com o cartel", afirmou Boudreaux, ao Los Angeles Times. "Este nível de violência - este não foi um crime normal insignificante". Pelo contrário, um tal "massacre horrível" aponta para assassinos profissionais nefastos. Os investigadores estão a investigar uma possível ligação a uma busca à casa há uma semana que levou à detenção de uma pessoa e à apreensão de armas de fogo, marijuana e metanfetaminas.

Segundo o Los Angeles Times, a aldeia de Goshen tem cerca de 5.000 habitantes, a maioria dos quais com raízes latino-americanas. Embora apenas meio milhão de pessoas viva no condado de Tulare, que é dominado pela agricultura, este desempenha um papel importante no contrabando de drogas do México para os EUA. A área tem sido considerada o paraíso dos contrabandistas desde pelo menos os anos 70.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.