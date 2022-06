Segundo o magistrado de Saint-Nazaire, em França, que evoca uma “tragédia absoluta”, foi aberto um inquérito e ouvidos os pais.

França

Bebé deixado sozinho em carro durante horas não resistiu ao calor

AFP Segundo o magistrado de Saint-Nazaire, em França, que evoca uma “tragédia absoluta”, foi aberto um inquérito e ouvidos os pais.

Um bebé de 12 meses morreu na segunda-feira em Saint-Nazaire, França dentro de um carro, quando os seus pais o deixaram sozinho na viatura numa altura em que temperatura exterior se situava nos 28 graus.

A notícia foi dada na terça-feira pela procuradora de Saint-Nazaire, Sylvie Canovas-Lagarde.

A criança foi encontrada inanimada às 17h30, ainda presa à cadeirinha do carro, estacionado no Boulevard Wilson, próximo à orla marítima, no centro da cidade.

Os bombeiros não conseguiram reanimar a criança.

Segundo o magistrado, que evoca uma “tragédia absoluta”, foi aberto um inquérito e ouvidos os pais.

Segundo os primeiros elementos recolhidos pelas autoridades, o bebé estava sozinho no veículo há várias horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.