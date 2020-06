Durante décadas, as autoridades espanholas apontaram o dedo à organização independentista basca que sempre negou a autoria do atentado. Agora, saiu à luz documento que mostra que foi um grupo de portugueses e espanhóis que lutava contra Salazar e Franco.

Bebé Begoña Urroz, a vítima da ETA que afinal morreu às mãos de grupo luso-espanhol

A organização antifascista luso-espanhola Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação (DRIL) foi responsável pelo atentado que vitimou Begoña Urroz, uma menina de 20 meses que morreu na explosão na estação ferroviária de Amara, em San Sebastián, no País Basco, a 27 de junho de 1960. O ataque cujo 60.º aniversário se assinala no sábado foi então atribuído à Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que nascera no ano anterior e durante décadas foi apresentado como o primeiro atentado da organização. De tal forma, que a data foi aprovada, em 2010, pelo parlamento espanhol, como o Dia de Homenagem às Vítimas de Terrorismo. Contudo, a primeira ação armada da ETA só ocorreu em 1961.



Nesse mesmo ano, aconteceu a mais espetacular das ações do DRIL, composto por militantes anti-salazaristas e anti-franquistas, quando um grupo de operacionais sequestrou o assalto ao paquete 'Santa Maria', em janeiro e fevereiro de 1961, batizado na época de ‘Santa Liberdade’. Desta organização faziam parte Humberto Delgado, candidato presidencial em 1958, e Henrique Galvão.

O El País publicou na quarta-feira um artigo sobre um "documento policial inédito que ratifica que o grupo terrorista português foi o autor do assassinato". Além da morte de Begoña, o atentado resultou em cinco feridos. Segundo o documento, a responsável pela bagagem da estação, Soledad Arruti, tia de Begoña, reconheceu Guillermo Santoro (militante do DRIL) numa fotografia que lhe foi mostrada como a pessoa que tinha entregado a mala que viria a explodir. Santoro, galego e residente em França, também foi reconhecido pelo dono e pelas funcionárias da loja em que a mala foi comprada. O seu nome já tinha sido apontado como autor do atentado há um ano, numa investigação do Centro em Memória dàs Vítimas do Terrorismo.

