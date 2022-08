Só em 2018 é que o Luxemburgo passou a ter um embaixador residente no Brasil. O primeiro representante foi Carlo Krieger, que é agora substituído por Kirsch.

Béatrice Kirsch é a nova embaixadora do Luxemburgo no Brasil

O Luxemburgo tem uma nova embaixadora no Brasil. Trata-se de Béatrice Kirsch, que vai substituir Carlo Krieger. As cartas credenciais da nova embaixadora foram entregues ao Presidente Jair Bolsonaro esta segunda-feira.

Béatrice Kirsch tem mais de 25 anos de carreira diplomática, tendo iniciado funções como representante do Grão-Ducado na Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. Desempenhou ainda missões diplomáticas noutras organizações internacionais, em Londres e Tóquio.

As relações diplomáticas entre os dois países começaram em 1911, mas apenas em 2018 é que o Luxemburgo passou a ter um embaixador residente no Brasil (Carlo Krieger). O número de consulados também tem aumentado nos últimos anos, atingido atualmente 10 postos consulares por todo o Brasil.

Os primeiros luxemburgueses chegaram ao Brasil em 1828 e estabeleceram-se sobretudo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir de 1920, vários engenheiros e técnicos da ARBED começaram a criar as primeiras fábricas de aço no Brasil.

Nos últimos anos, vários brasileiros com ascendência luxemburguesa têm aproveitado o mecanismo de recuperação de nacionalidade do Grão-Ducado.



