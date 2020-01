Base iraquina atingida por, pelo menos, quatro mísseis

As tropas norte-americanas receberam "por engano" uma carta com ordem de retirada do Iraque em plena crise desencadeada pelo ataque que matou o número dois Irão. Washington fala num "erro cometido de boa fé" numa altura em que Donald Trump ameaça sanções em retaliação à moção aprovada pelo parlamento iraquiano com vista à expulsão das forças norte-americanas de Bagdad.