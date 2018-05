Anúncio feito por Aitor Esteban assegura maioria na moção de censura que será votada amanhã. Mariano Rajoy assegura que não se demite, mas, com esta declaração basca, a queda do Executivo fica assegurada face à maioria opositora.

Bascos apoiam PSOE e Rajoy vai cair

Os bascos do PNV asseguraram apoio à moção de censura que o PSOE vai submeter a votos amanhã no Parlamento espanhol e, com esta decisão, asseguram a maioria de que os socialistas necessitavam para fazer cair o Executivo de Mariano Rajoy.

Segundo a imprensa espanhola foi o porta-voz parlamentar do PNV, Aitor Esteban, a revelar esse apoio, depois de há duas semanas o mesmo partido ter permitido que o Orçamento apresentado pelo PP de Rajoy fosse aprovado.

A decisão do PNV foi revelada depois de Pedro Sánchez, líder do PSOE, garantir que os acordos orçamentais assumidos com o PP não seriam quebrados.



Entretanto, embora não tenha estado hoje no Parlamento, Mariano Rajoy fez saber que não apresentará a demissão.







