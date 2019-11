Grafitti da criança refugiada com um colete salva-vidas está parcialmente submerso.

Bansky também está debaixo de àgua em Veneza

Grafitti da criança refugiada com um colete salva-vidas está parcialmente submerso.

Em estado de emergência desde quinta-feira à noite, Veneza enfrenta as piores cheias dos últimos 50 anos, nas contas da CNN. Este sábado as chuvas torrenciais quebraram a aparente acalmia que se sentiu durante a noite.

Em plena cidade italiana, uma obra de arte de Banksy ficou parcialmente debaixo de água. Trata-se do grafitti de uma criança refugiada com um colete salva-vidas e um sinalizador cor de rosa na mão, desenhada na parede do palácio do canal de Ca Foscari, perto do Campo Santa Margherita.

Desde sexta-feira que a Praça de São Marcos está fechada. Nas redes sociais o presidente da Câmara, Luigi Brugnaro, explicou que se trata de uma medida de segurança.

"Fechamos a praça para não colocar em risco a segurança das pessoas", lê-se no tweet do autarca, depois de a água ter subido 1,87 metros.

De acordo com os meios de comunicação italianos, 70% da cidade está inundada. Os transportes públicos vão continuar encerrados até conseguirem completar as viagens em segurança.