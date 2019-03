As chamas atingiram uma torre de escritórios com 19 andares na capital do país.

Bangladesh. Pelo menos 17 mortos em incêndio

Pelo menos 17 pessoas morreram hoje num incêndio que atingiu um edifício comercial de 19 andares na capital de Bangladesh, Daca, anunciou um responsável dos bombeiros.

Em declarações à agência de notícias France Presse (AFP), Khurshid Alam, responsável dos bombeiros, indicou que "o número de mortos é para já de 17", acrescentando que pode continuar a aumentar.

"Dezanove brigadas de incêndio estão a trabalhar no local. Membros da força aérea e da marinha do Bangladesh também se juntaram à luta contra as chamas", disse Mohammad Russel, responsável pela sala de controlo central dos bombeiros de Daca.

Helicópteros militares juntaram-se à operação de resgate.

Segundo a AFP, as causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Imagens nas redes sociais mostram chamas e fumo preto a subir pela fachada do prédio, sob o olhar de uma multidão reunida na rua.

Incêndios e colapsos de edifícios são comuns no Bangladesh, um país do sul da Ásia com 160 milhões de habitantes, devido às construções que não seguem os padrões de segurança.

Lusa



