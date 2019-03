Equipas de bombeiros tentam salvar diversos empregados encurralados pelas chamas.

Bangladesh. Incêndio está a destruir edifício com 19 andares

Equipas de bombeiros tentam salvar diversos empregados encurralados pelas chamas.

Um violento incêndio cuja origem é ainda desconhecida está a destruir uma torre de escritórios com 19 andares em Daca, a capital do Bangladesh. As equipas de socorro estão no local, procurando ajudar diversos funcionários retidos em diferentes pisos e que têm solicitado ajuda das janelas. A agência France Presse cita Shoikot Rahman, um empregado que trabalha no edifício, alertando para o facto de vários colegas seus estarem encurralados pelas chamas.



#Bangladesh:è divampato un violento incendio in un grattacielo di #Dacca.I soccorritori temono che vi siano al suo interno persone rimaste intrappolate.Testimoni hanno riferito che alcuni individui si sono lanciati nel vuoto per sfuggire alle fiamme pic.twitter.com/ahgvA1XwkQ — Atlantide (@Atlantide4world) March 28, 2019

Mohammad Russel, responsável pelos bombeiros da capital do país, referiu que "há 19 unidades de combate a incêndios em ação, mas também estão envolvidos elementos da aviação e da marinha".



