Bananas escondiam seis toneladas de cocaína

Operação que contou com a ajuda da Polícia Judiciária portuguesa apreendeu a droga no sul de Espanha.

Um pouco mais de seis toneladas de cocaína escondidas num carregamento de bananas foram apreendidas na operação "Star Bananero", ação conjunta de elementos da Unidade de Drogas e Crime Organizado (UDYCO, segundo a sigla espanhola) da polícia e da Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil, as quais tiveram a colaboração da Judiciária portuguesa, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

A operação realizou-se em Málaga, no sul de Espanha, num parque industrial, tendo sido detidas 16 pessoas, entre as quais vários holandeses suspeitos de tráfico de drogas.



Em comunicado, a Judiciária revela que a droga "foi enviada a partir da América do Sul por via marítima, tendo chegado ao porto de Setúbal dentro de um contentor que continha um carregamento de bananas para uma empresa com sede em Espanha". O contacto entre as autoridades dos dois países permitiu organizar a operação que levou à apreensão de 6,3 toneladas de cocaína e ao desmantelamento do que se crê ser uma rede que fornecia droga da América Latina para toda a Europa.





