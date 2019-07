"Teeter-Totter Wall" é o nome da brincadeira que uniu americanos e mexicanos.

Baloiço "derruba" fronteira entre Estados Unidos e México

Ana Patrícia CARDOSO "Teeter-Totter Wall" é o nome da brincadeira que uniu americanos e mexicanos.

Este não é um parque infantil como qualquer outro. Os três baloiços instalados no passado domingo, 28, entre a separação de vigas de metal que dividem Sunland Park, no Novo México, e a Cuidad Juárez, no México, não distinguem nacionalidades.

Estes foram construídos sob medida e a ideia veio de Ronald Rael, professor de arquitetura da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Virginia San Fratello, professor associado de design da Universidade Estadual de San Jose.

Em 2009, desenvolveram um baloiço binacional para a fronteira. O objetivo era o projeto entrar no livro "Borderwall as Architecture". Dez anos depois, o conceito tornou-se realidade, numa altura em o Supremo Tribunal dos Estados Unidos autorizou o Presidente Donald Trump a usar 2,5 mil milhões de dólares (2,23 mil milhões euros), atribuídos ao Pentágono, para a construção de um muro fronteiriço com o México.

No entanto, o cenário que se vê agora em Sunland Park não é de divisão. Pessoas de ambos os lados têm aderido ao baloiço. No Instagram, Rael disse que a iniciativa levava "alegria, emoção e união no borderwall". A Casa Branca não comentou a instalação.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.