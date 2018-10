O fenómeno raro aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira.

Baleia de 18 metros dá à costa numa praia na Bélgica

Uma baleia morta com 18 metros e 20 toneladas deu à costa na praia de Coq, na Bélgica, esta madrugada. Segundo as autoridades, o corpo tinha sido avistado por biólogos ainda durante o dia, aparecendo no areal durante a madrugada de terça para quarta-feira. A carcaça do animal foi removida e levado para análise esta quinta-feira. As causas da morte ainda não são conhecidas. Segundo a imprensa local, a última vez que algo parecido aconteceu no país foi há 21 anos. A baleia é um dos maiores mamíferos do mundo e uma espécie protegida.



