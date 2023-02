A China já veio acusar os Estados Unidos de "terem exagerado e violado as práticas internacionais" e reserva-se no direito de retaliar.

Tensão internacional

Balão "espião" chinês abatido pela Força Aérea dos EUA

A Força Aérea dos Estados Unidos abateu o alegado balão espião chinês que sobrevoava o país, logo que o aparelho ficou sobre as águas do Oceano Atlântico, informaram fontes oficiais citadas pelos ‘media’ norte-americanos.



De acordo com fontes militares, está em curso uma operação para recuperar os destroços do balão abatido sobre as águas da costa leste dos Estados Unidos, quando voava a 60.000 pés.

O balão foi abatido por aviões caças da Força Aérea, segundo fontes militares, e testemunhas dizem ter visto um míssil atingir o dispositivo.

Direito de retaliação

A China já veio acusar os Estados Unidos de "terem exagerado e violado as práticas internacionais" com a decisão de abater um balão chinês, a sobrevoar território norte-americano há vários dias.

"A China expressa forte insatisfação e protesta contra o uso da força pelos Estados Unidos", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado, acrescentando que "se reserva o direito" de retaliar.

O Governo chinês acrescentou ter "pedido claramente aos EUA que tratassem a situação de forma adequada, calma, profissional e comedida". "Pequim irá salvaguardar resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas envolvidas" no incidente, sublinhou o ministério.





Com Lusa*

