Um estudo realizado em 32 países da Europa, incluindo o Luxemburgo, alerta para os perigos deste micróbio para os doentes.

Mundo 3 min.

Bactéria resistente a antibióticos invade hospitais europeus

Paula SANTOS FERREIRA Um estudo realizado em 32 países da Europa, incluindo o Luxemburgo, alerta para os perigos deste micróbio para os doentes.

Há uma bactéria multirresistente aos antibióticos de última geração que se está a multiplicar pelos hospitais da Europa capaz de provocar graves infeções respiratórias e sanguíneas que podem mesmo ser fatais.

Esta bactéria, a ‘Klebsiella pneumoniae’ foi mesmo motivo de um estudo europeu realizado em 244 hospitais de 32 países, incluindo o Luxemburgo, agora publicado na revista científica Nature Microbiology. Nele, os autores manifestam a sua preocupação face ao modo como este micro-organismo patogénico se está a propagar nas instituições hospitalares europeias e como ele resiste aos antibióticos de última geração, os únicos capazes de o ‘aniquilar’.

Esta investigação europeia sequenciou o genoma de quase duas mil amostras isoladas de pacientes infetados com esta bactéria, daqueles hospitais, e concluiu que entre aquelas que se mostraram resistentes a estes antibióticos mais de metade era proveniente de infeções produzidas em hospitais ou entre hospitais.

Os grupos de risco

"O ecossistema hospitalar é muito diferente do que existe no exterior. Há algumas bactérias que provocam infeções especificamente hospitalares e a 'Klebsiella pneumoniae' é uma delas”, declarou ao jornal espanhol El País, o cientista Jesús Oteo, um dos autores deste estudo europeu e diretor do Centro Nacional de Microbiologia (CNM) espanhol e investigador do Instituto de Salud Carlos III.

Como explicou Jesús Oteo esta bactéria existe habitualmente na nossa flora intestinal e possui mais vantagens do que provoca problemas.

“Só que se torna patogénica quando passa para sítios onde não deveria estar”, normalmente quando se introduz na corrente sanguínea ou no aparelho respiratório. Segundo Oteo, quando a bactéria passa para esses locais as suas infeções podem ser fatais sobretudo em pessoas com condições debilitantes como idosos, bebés, crianças ou doentes internados.

Bebés morrem em hospitais

Ainda há duas semanas 11 recém-nascidos faleceram na maternidade do Nacional Kenyatta (KNH), em Nairóbi, o maior hospital público do Quénia, infetados por esta bactéria, como noticiou a imprensa internacional.

Também em Espanha em maio faleceu um bebé prematuro num hospital Hospital Josep Trueta de Girona e dois outros bebés no hospital Vall d’Hebron de Barcelona devido a infeções causadas pela ‘Klebsiella pneumoniae’, recorda o El País.

Em Portugal, em janeiro deste ano o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal , Madeira, colocou em situação de quarentena quase seis dezenas de pessoas, incluindo doentes que estavam internados em duas alas de dois pisos devido a esta bactéria. O micro-organismo tinha sido identificado numa doente hospitalizada na Madeira, mas que havia estado anteriormente internada numa unidade na zona de Lisboa.

Medidas urgentes a tomar

A 'Klebsiella Pneumoniae' transmite-se apenas através do contacto direto com a pessoa infetada ou com material contaminado e em ambiente hospitalar ganham uma resistência muito maior aos fármacos.

"Acreditamos que com uma adequada limpeza hospitalar, a par com a identificação rápida e o isolamento das pessoas que transportam estas bactérias podemos não só atrasar a propagação destes organismos patogénicos, mas também controlá-la com sucesso”, indicou Jesús Oteo.

Os resultados do estudo visam, além de terem conseguido mapear a bactéria nos hospitais europeus, informar as autoridades de saúde e alertar para a implementação de medidas que visem travar a proliferação de bactérias perigosas como esta.

Cuidados a ter para a não propagação

A 'Klebsiella pneumoniae' é uma bactéria que permanece durante muito tempo no ambiente, ou seja nos locais, objetos e tudo o mais em que o doente infetado tenha tenha tocado.

Por exemplo, nas cortinas que separam as camas dos doentes, nos puxadores das portas, torneiras, tampos de sanita tampos das sanita ou até nos computadores dos profissionais de saúde.

O ideal seria mesmo que quando houvesse um doente infetado em isolamento, existisse uma equipa que tratasse apenas deste doente, e não de vários. Os profissionais de saúde devem além de outros cuidados lavar e desinfetar sempre as mãos após auscultar e tratar cada doente.