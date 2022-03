Cinco pessoas morrreram no ataque. O governo ucraniano diz que a explosão foi resultado de um ataque das forças russas. O Ministério do Interior adiantou que alguns equipamentos foram danificados e que "os canais não funcionarão por algum tempo".

Ucrânia

"Bárbaro". Rússia ataca torre de TV em Kiev perto de memoriais do Holocausto

Redação Cinco pessoas morrreram no ataque. O governo ucraniano diz que a explosão foi resultado de um ataque das forças russas. O Ministério do Interior adiantou que alguns equipamentos foram danificados e que "os canais não funcionarão por algum tempo".

Cinco pessoas morreram após um ataque à torre de TV de Kiev, avançam os serviços de emergência ucranianos, citados pela BBC. A torre de televisão de Kiev, com 380 metros, ainda permanece de pé, mas a explosão retirou algumas transmissões do ar.

O governo ucraniano diz que a explosão foi resultado de um ataque das forças russas. O Ministério do Interior disse que alguns equipamentos foram danificados e que "os canais não funcionarão por algum tempo".

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que a Rússia foi "bárbara" por atacar uma torre de TV perto de um memorial que homenageia as vítimas de Babyn Yar.



Babyn Yar é uma ravina existente em Kiev, que ficou conhecida como um local de um dos maiores massacres de judeus e civis da então União Soviética pelos nazis, durante a Segunda Guerra Mundial. O local tem um conjunto de memoriais para lembrar aqueles que morreram, incluindo um só para as crianças.

No Twitter, o Ministério das Relações Exteriores disse que "tropas russas dispararam contra a torre de TV, perto do complexo Memorial BabynYar". "Os criminosos russos não param por nada na sua barbárie. Rússia = bárbara", lê-se no tweet.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.