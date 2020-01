Tese é avançada por alguns oficiais americanos e uma das muitas teorias sobre um acidente. Irão diz que "rumores não fazem qualquer sentido"

Avião ucraniano poderá ter sido abatido por sistema anti-míssil iraniano

O avião ucraniano que caiu esta quarta-feira, 8 de janeiro, com 176 pessoas a bordo, pouco depois de descolar do aeroporto de Teerão, no Irão, poderá ter sido atingido pelo sistema anti-míssil iraniano.

O avião, que tinha como destino Kiev, despenhou-se no dia seguinte ao país ter lançado mísseis contra bases do Estados Unidos da América, no Iraque, como retaliação pelo assassinato do general Qasem Soleimani.

A tese de que o avião terá sido abatido por um míssil é uma das causas que tem sido apontada por alguns, de forma não oficial, desde o início do acidente, e é agora suportada por alegadas imagens de satélite que o comprovam

Fontes dos serviços de informação americanos terão afirmado, a órgãos como a CBS, a NBC e a revista Newsweek, que o avião foi abatido e que a Casa Branca acredita que o disparo terá sido acidental.

Tese sucede a comentários de Trump

A teoria avançada pelas fontes militares foi noticiada pouco depois de Donald Trump ter feito declarações afirmando que não considerava que a queda do avião se tivesse dado devido a uma falha mecânica - hipótese que chegou a ser referida pelas autoridades iranianas, no rescaldo do acidente que envolveu um Boeing 737-800.

"[O avião] estava a sobrevoar uma zona bastante perigosa. Alguém pode ter cometido algum erro", afirmou, citado pela CNBC, sugerindo que a aeronave teria sido abatida.

Segundo o jornal The Guardian, esta teoria, que surge no dia em que a comissão ucraniana discute com as autoridades iranianas a deslocação ao local do acidente e que é uma hipótese que não foi descartada pela Ucrânia, também é suportada por uma empresa privada britânica.

A IHS Markit, que opera na área dos serviços de inteligência, sustenta num documento de avaliação que o avião da Ukraine International Airlines foi “provavelmente atingido por engano por um míssil IRGC-operated SA-15”. O documento, refere o Guardian, cita imagens a circular nas redes sociais que mostram um míssil de fabrico russo fotografado perto do local onde a aeronave se despenhou.

Apesar de considerar as imagens credíveis, o documento ressalva que não pode confirmar a sua autenticidade.

As imagens são também citadas por Oleksiy Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, num post publicado na sua página oficial do Facebook. “A nossa comissão está neste momento a acordar com as autoridades iranianas a viagem para o local do acidente e planeia procurar os destroços de um míssil terra-ar Tor [de fabrico] russo, de acordo com a informação que foi publicada na Internet.

Alguns dos membros da equipa ucraniana, adiantou o secretário no mesmo post, que seguirá para o Irão estiveram envolvidos na investigação ao míssil que foi disparado contra o voo da Malaysia Airlines, em 2014, alegadamente por engano, pelos forças rebeldes pró-russas, na região leste da Ucrânia.

Apesar do país não descartar a possibilidade do seu avião ter sido atingido por um míssil, Sergei Danylov avançou à agência France Press (AFP) que essa é uma das sete teorias que a equipa de 45 especialistas está a analisar.

“Estamos a avaliar de forma minuciosa todas as teses, que são sete”, indicou o secretário do Conselho ucraniano de Segurança e de Defesa Nacional. Por enquanto, “nenhuma é prioritária”, precisou à AFP.

Irão rejeita hipótese de míssil

O Irão contesta a tese de que o avião tenha sido acidentalmente atingido por um míssil disparado pelas suas forças militares, afirmando que essa hipótese não tem "qualquer sentido".



“Vários voos domésticos e internacionais voam ao mesmo tempo no espaço aéreo iraniano à mesma altitude de 8.000 pés, e essa história de ataque com mísseis (…) não podia estar mais incorreta”, indicou o Ministério dos Transportes iraniano, num comunicado, citado pela agência Lusa.

“Esses rumores não fazem qualquer sentido", prosseguiu a nota informativa, que cita o presidente da Organização de Aviação Civil iraniana (CAO) e vice-ministro dos Transportes, Ali Abedzadeh.

Ato terrorista dentro do avião?

Outra das hipóteses que chegou a ser avançada é a de ato terrorista e de alguém se ter feito explodir dentro do avião, já que o aparelho se terá incendiado quando ainda estava no ar.

A aeronave estava a regressar para o aeroporto quando se despenhou e não houve pedidos de ajuda por parte dos pilotos.

Esses dados não são, no entanto, suficientes para apurar uma causa para a queda do avião. Só as caixas negras, que estão na posse das autoridades iranianas, poderão dar mais respostas.

O Irão já fez saber que não as entregará nem aos Estados Unidos nem à Boeing, o fabricante do avião, que é de origem americana.

Em contrapartida, as autoridades de aviação do país convidaram o Canadá e a Suécia a participar nas investigações. Estes foram os países estrangeiros que além da Ucrânia - cuja participação é obrigatória por ser o país que detinha a aeronave - registaram mais vítimas entre os passageiros do voo.

