Acidente

Avião privado choca com edifício em Milão e causa oito mortos

Lusa O edifício ficou completamente destruído e as chamas foram extintas pela rápida intervenção dos bombeiros.

Oito pessoas, incluindo piloto e co-piloto, morreram hoje quando o avião privado em que viajavam embateu contra um edifício vazio, na localidade de San Donato, nos arredores de Milão, segundo os bombeiros.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o Piper caiu perto da estação de San Donato, da linha 3 do metro de Milão, cerca das 13:10 (hora local), provocando também a morte aos seis passageiros, incluindo uma criança.

As autoridades já estão a investigar as causas que levaram o jato privado, que tinha acabado de descolar do aeroporto de Linate, em Milão, com destino a Olbia, na ilha da Sardenha, a chocar contra o prédio, poucos minutos após a descolagem.

O edifício de dois andares, que se incendiou após o embate, servia como estacionamento para carros e também estava em reestruturação para que não tivesse ninguém lá dentro, explicou a autarca de San Donato, Andrea Cecchi, ao canal Skytg24.

Segundo alguns meios de comunicação, as vítimas são de nacionalidade francesa, mas esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

