Impensável há uns meses, os Estados Unidos aceitaram a ajuda humanitária de Moscovo com máscaras e equipamento médico para fazer frente à grave pandemia do novo coronavírus.

Avião militar russo com ajuda médica parte para os Estados Unidos

Nos últimos anos, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia degradaram-se a níveis só vistos durante o período da Guerra Fria. Com o tabuleiro político mundial numa tensão crescente, seria impossível prever, há poucos meses, a aproximação dos dois países a propósito da crise do novo coronavírus.

Depois de um telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin, o presidente norte-americano elogiou a Rússia, a China e outros países numa conferência de imprensa agradecendo o envio de equipamentos médicos para os Estados Unidos ainda antes do anúncio público das autoridades russas.

O avião da força aérea partiu de Moscovo lotado de máscaras e equipamentos que vão apoiar a luta nos Estados Unidos contra a pandemia, informou o Ministério russo da Defesa. Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, justificou a decisão com a natureza global da crise do novo coronavírus que “afeta todos sem exceção”. "Não há alternativa a uma ação conjunta num espírito de parceria e assistência mútua", acrescentou.

"No contexto da grave situação epidemiológica nos Estados Unidos, o lado russo ofereceu assistência sob a forma de equipamento médico e equipamento de proteção" e acrescentou que "Trump aceitou esta ajuda humanitária com gratidão".

Não é a primeira vez que a Rússia ativa protocolos de solidariedade no contexto da pandemia. Moscovo utilizou as forças armadas para fazer chegar ajuda a Itália com 100 especialistas, uma medida que expôs, para muitos, a inação da União Europeia. Simultaneamente, a Rússia enviou cerca de mil kits de testes para as ex-república soviéticas e também para o Irão e Coreia do Norte.

