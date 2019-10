Um avião caça F16 caiu em território alemão, perto da cidade de Trier, no princípio da tarde desta terça-feira, informou a emissora pública SWR.

Avião militar cai perto de Trier

Durante a queda, o piloto terá conseguido ejetar-se em segurança. De acordo com as autoridades, grandes quantidades de combustível foram derramadas no local do acidente.

