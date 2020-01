Apesar do susto não houve qualquer ferido a registar, nem entre os condutores, nem entre os 135 passageiros que saíram ali mesmo do aparelho.

Avião do Irão sai da pista e pára na autoestrada

Um avião da companhia iraniana Caspian Airlines aterrou esta manhã, no aeroporto de Mahshahr, sudueste do Irão, mas não conseguiu travar e acabou por sair da pista e só conseguir parar numa autoestrada movimentada.

Embora tivesse provocado o caos e uma enorme agitação naquela via de Mahshahr-e-Ahwaz, não houve qualquer vítima a registar, nem entre as 135 passageiros do avião, nem entre os condutores da autoestrada.

This one shows people getting off. Scary how so many are just hanging around the plane. #Iran pic.twitter.com/x0psWZY7Ql — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 27, 2020

Este avião comercial que tinha partido de Teerão, bloqueou a estrada, os automóveis pararam, os condutores saíram para ver o avião e os peões que passavam nos passeios nas margens da autoestrada também quiseram espreitar o insólito incidente.

As portas do avião abriram-se então, e os passageiros começaram a sair, uns auxiliando outros, crianças e adultos com as suas malas. Uns saíram pelas portas principais, outros pelas saídas de emergência junto às asas.

As equipas de emergência chegaram rapidamente ao local e regaram a estrada com água.

De acordo com a agência de notícias Fars todos os passageiros saíram ilesos e foram evacuados em segurança, de acordo com Reza Jafarzadeh, porta-voz da agência de aviação civil do Irão. Esta agência está já a investigar as causas do sucedido.





