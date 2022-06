A monarca de 96 anos regressava a Londres desde o Castelo em Balmoral para as celebrações do seu Jubileu. O avião onde viajava não conseguiu aterrar à primeira tentativa, devido a uma forte intempérie. Ficou a sobrevoar a cidade durante 15 minutos.

Susto aéreo

Avião de Rainha Isabel obrigado a abortar aterragem devido a tempestade

Redação A monarca de 96 anos regressava a Londres desde o Castelo em Balmoral para as celebrações do seu Jubileu. O avião onde viajava não conseguiu aterrar à primeira tentativa, devido a uma forte intempérie. Ficou a sobrevoar a cidade durante 15 minutos.

Em vésperas das celebrações do seu Jubileu de Platina, a Rainha Isabel II precisou mais uma vez de nervos de aço: o avião privado onde viajava foi obrigado a abortar a aterragem, em Londres, devido a uma forte intempérie de chuva e granizo, na passada terça-feira.

A notícia avançada pelo jornal The Sun e confirmada pela casa real britânica refere que depois do piloto decidir não se fazer à pista, o aparelho real sobrevoou em círculos a capital britânica durante um quarto de hora, à espera que a tempestade melhorasse. Imagens do radar de voo, publicadas pela Sky News, mostram as voltas que o avião deu no ar.

Só passado um quarto de hora, o piloto iniciou então a aterragem na base da Força Aérea RAF de Northolt, em Londres, conseguindo com sucesso e segurança pousar na pista. Dali a rainha seguiu para o Castelo de Windsor.

“O voo da rainha sofreu um atraso devido a uma tempestade com trovoada. Todos os procedimentos corretos foram seguidos e não houve preocupações relativas à segurança”, referiu um representante do Palácio de Buckingham ao The Sun.

Londres já está em festa. Veja as imagens

A rainha Isabel II decidiu passar uns dias no seu castelo de Balmoral para descansar antes das celebrações do seu Jubileu de Platina, que se iniciam amanhã, quinta-feira, e só terminam sábado.

A homenagem aos 70 anos de reinado da monarca britânica decorre em Londres com um extenso programa de eventos e festividades públicas. Ainda se desconhece quais as cerimónias em que comparecerá a Rainha Isabel devido aos problemas de mobilidade que a têm afetado ultimamente.



Com AFP

