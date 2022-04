Não houve feridos. O aeroporto de San José parou a atividade durante mais de cinco horas, afetando afetando cerca de 100 voos e 8.500 passageiros.

Costa Rica

Avião de carga parte-se em dois durante aterragem de emergência

Um avião de carga que transportava correio e encomendas dividiu-se em dois na quinta-feira, durante uma aterragem de emergência, em San Jose, na Costa Rica.

O acidente não causou feridos mas provocou o encerramento temporário do aeroporto, disseram as autoridades. "As duas pessoas a bordo estão de boa saúde", disse o chefe dos bombeiros costa-riquenhos Hector Chaves. Os dois tripulantes guatemaltecos foram levados para um hospital para serem examinados como medida de precaução, afirmou Guido Vasquez, da Cruz Vermelha.

Foto: AFP

O avião, um Boeing-757 pertencente ao grupo alemão DHL, tinha estado em terra durante 25 minutos no aeroporto de San Jose com destino à Cidade da Guatemala, quando o piloto relatou um problema com o sistema hidráulico e pediu para dar a volta ao avião, disse o diretor de operações e segurança da gestão do aeroporto.

Durante a aterragem de emergência pouco antes das 16:30 (hora local), o avião derrapou na pista e partiu-se em dois.

O acidente causou uma paralisação total das operações no aeroporto de Juan Santamaria, o maior do país, durante cinco horas e meia afetando cerca de 100 voos e 8.500 passageiros.

