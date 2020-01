Todos os 176 ocupantes do avião que foi abatido no início de janeiro morreram.

Avião comercial ucraniano foi abatido por dois mísseis iranianos

Lusa Todos os 176 ocupantes do avião que foi abatido no início de janeiro morreram.

Dois mísseis foram lançados contra o Boeing 737 da Ukraine International Airlines abatido a 8 de janeiro pelas forças armadas iranianas, indica um relatório de investigação preliminar da Organização de Aviação Civil Iraniana (CAO) divulgado esta semana.

"Os investigadores [...] acederam a informações e descobriram que dois mísseis M1-TOR [...] foram disparados contra o avião", aponta o documento.

Recentemente o Irão recuou na intenção de enviar para análise as gravações da caixa negra do avião ucraniano que abateu acidentalmente no início de janeiro para que sejam sujeitas a análises adicionais.

Irão-EUA. Água na fervura do caldeirão da guerra Fosse pela resposta militar do Irão que não provocou vítimas ou pelo recuo de Trump que optou por apenas aplicar mais sanções, o assassinato do general Qassem Soleimani não precipitou a guerra. Mas tanto nos Estados Unidos como no Irão cresce a divisão interna.

Após três dias de desmentidos, as forças armadas iranianas reconheceram a 11 de janeiro ter abatido "por erro" o Boeing 737 da Ukraine International Airlines alguns minutos depois de ter levantado voo de Teerão.

Todos os 176 ocupantes do avião, na maioria iranianos e canadianos, morreram. Os governos dos países que perderam cidadãos já exigiram que Teerão aceite "total responsabilidade" e pague indemnizações às famílias das vítimas.

No domingo passado, os corpos das 11 vítimas ucranianas do acidente, entre as quais os nove membros da tripulação, foram repatriados para a capital ucraniana Kiev.