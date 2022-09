O avião privado, com quatro pessoas a bordo, seguia de Espanha para a Alemanha. Os ocupantes já estariam sem vida antes da queda.

Avião caiu no mar Báltico. Caças-escolta não viram ninguém no cockpit

Paula SANTOS FERREIRA O avião privado com uma família alemã a bordo despenhou-se no domingo ao largo da Letónia, depois de sobrevoar o Luxemburgo, onde seguia escoltado por caças da NATO devido a alerta de problemas. Os ocupantes já estariam sem vida antes da queda.

Ainda estão por apurar as causas da tragédia de domingo à tarde no mar Báltico que vitimou uma família alemã de quatro pessoas, entre eles o piloto, que seguia a bordo de um avião privado registado na Áustria. Segundo especialistas, os ocupantes já estariam sem vida quando o avião se despenhou no mar. Além do piloto seguiam a bordo um casal e a filha, segundo as primeiras notícias do jornal alemão Bild.



O Cessna 551 descolou em Cádiz, Espanha, pelas 15h55 de domingo, com destino a Colónia e esteve quatro horas sem responder ao controlo de tráfego aéreo.

Cau no mar ao largo da Letónia, pelas 20h00, confirmou a força aérea francesa em comunicado. O aparelho tinha capacidade para 10 pessoas, e teria pouco mais de 40 anos.

Uma hora após a descolagem, quando sobrevoava a província de Toledo, o piloto contactou o Centro Norte dizendo estar com problemas no aparelho, algo talvez ligado à pressurização. A comunicação estava fraca, pelo que os controladores aéreos não conseguiram compreender a mensagem com clareza, indica o jornal espanhol El Mundo.

Contudo, ativaram o protocolo da NATO para os casos de alerta de problemas com voos civis.

Aviões militares espanhóis, franceses, alemães, dinamarqueses e suecos escoltaram então o avião durante a viagem não conseguindo, contudo, comunicar com a tripulação. Apenas reinava um longo silêncio no avião. Além disso, os militares nunca visualizaram ninguém no cockpit.

Escolta de aviões militares

"Alertado pelas autoridades espanholas para prováveis problemas de pressurização da aeronave, o Centro Nacional de Operações Aéreas (CNOA) de Lyon Mont Verdun ordenou a descolagem de um Rafale em alerta", mas "as tentativas de contacto via rádio revelaram-se infrutíferas" e "o contacto visual não permitiu observar qualquer atividade no cockpit", declarou a força aérea francesa citada pela AFP.

Ainda em Espanha, e apesar do silêncio, as autoridades verificaram que o "avião- fantasma" mantinha o seu voo em linha reta e que a velocidade de cruzeiro estava correta, explicou a Enaire, entidade gestora de navegação aérea em Espanha. Terá sido já em França que começou a realizar algumas manobras estranhas, segundo fontes ao El Mundo.

O avião deveria aterrar em Colónia, Alemanha, mas misteriosamente continuou o voo, com os pilotos militares a nunca visualizarem ninguém na cabine do aparelho privado.



Um especialista sueco em segurança de navegação aérea considerou possível que os ocupantes do avião tenham ficado inconscientes devido à falta de oxigénio na cabine devido a uma fuga, tendo falecido antes do avião se despenhar.

Na Alemanha, ao aproximar-se de Colónia, os aviões alemães da Lutwaffe Eurofighter assumiram a escolta. "O Cessna continuou a sua rota para além de Colónia e depois caiu no Mar Báltico ao largo da costa da Letónia por volta das 19h45 horas. "Infelizmente, confirmamos que no início da tarde um avião proveniente de Espanha atravessou o espaço aéreo alemão e caiu no Mar Báltico, na Letónia", informou a Força Aérea.

Quando chegou às águas do Báltico o avião começou a perder altitude muito rapidamente acabando por cair. Várias páginas da net de navegação aérea mostravam ontem toda a trajetória do avião privado.

