Aviões russos afastam 'caça' da NATO de aparelho com ministro da Defesa

A NATO ainda não comentou o incidente.

Dois aviões de combate russos obrigaram hoje um aparelho F-18, de Espanha, a afastar-se de uma aeronave que transportava o ministro da Defesa da Federação Russa, Serguei Shoigu, quando sobrevoava águas neutrais no Mar Báltico.

A situação foi divulgada pelo canal do Ministério russo, ‘Zvezdá’ (Estrela, em russo).

O Ministério da Defesa de Espanha já declarou que “segue com atenção” e está totalmente informado do incidente, mas delegou na NATO as explicações do que aconteceu.

O F-18 em causa é um dos cinco aviões de combate de Espanha deslocados para a Lituânia, como parte de uma operação da NATO para proteger o espaço aéreo dos países bálticos.