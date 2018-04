O envenenamento do agente duplo Sergei Skripal e da sua filha está a provocar uma injustificada guerra diplomática, cheia de falácias, confusões e muitas precipitações.

Avenida da Liberdade: Espiões, confusões e aldrabões

Sergio Ferreira Borges

O Reino Unido parece não ter dúvidas, e afirma com uma certeza que merece as maiores reservas que foi mesmo a Rússia que envenenou o seu antigo agente com Novichok, um ácido letal. Mas, até hoje, não apresentou uma única prova de que o acidente tenha sido provocado com aquele agente químico, muito menos apresentou evidências de que tenha sido obra da Rússia. Por enquanto, estamos no domínio da propaganda pura. Moscovo refuta, o que quer dizer que alguém está a mentir.

Este não é o primeiro caso do género. Em 2016, o também antigo espião russo Alexander Litvinenko morreu em Londres e a acusação foi a mesma – envenenado pela Rússia. Outros casos menos mediatizados também ocorreram em solo britânico, e sempre com a denúncia de que se tratava de atentados russos. As provas foram sempre débeis, pouco credíveis.

Há, em tudo isto, uma enorme hipocrisia. As autoridades de Londres afirmam-se muito constrangidas com estas ocorrências. Não têm razão para isso, porque já fizeram o mesmo. Durante a II Guerra Mundial, o Reino Unido também deu sumiço a espiões e traidores, sem qualquer explicação. Recupero aqui o caso de um português. Um só porque houve mais casos semelhantes.

Um radiotelegrafista, natural da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, intercetava comunicações da marinha dos Aliados e, a partir daí, colhia informações que depois passava à Alemanha nazi. Foi descoberto e uma fragata inglesa interrompeu a marcha do seu navio, no sul do Índico. Capturou-o e levou-o para qualquer sítio que permanece, até hoje, no mais obscuro segredo.

A mulher e a filha escreveram ao embaixador de Portugal, em Londres, pedindo a sua ajuda, para conhecerem o destino do seu ente. Eu li os originais das duas cartas, depositadas nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que foram desclassificadas em 2007. Até então, eram segredo de Estado. As duas cartas, que eram basicamente iguais, nunca tiveram resposta. E o homem nunca mais deu sinal de vida. Como já disse noutros fóruns, o destino de um colaboracionista nazi não é coisa que me tire o sono.

Mas recuperei este caso, com mais de 60 anos, para provar que as potências mundiais sempre deram aos seus traidores o tratamento que eles merecem. A Inglaterra fez desaparecer um espião, um traidor, portanto; não tem moral para agora criticar a Rússia por um facto semelhante. E – repito – Londres ainda não apresentou qualquer prova inequívoca de que se trate de um atentado russo.

Os espiões não são todos iguais. Alguns contribuem para a segurança dos seus estados e dos seus povos, muitas vezes com risco da própria vida. Mas há outros, os que não olham a meios para alcançar fins ilegítimos, que são criaturas desprezíveis, vivendo para lá da lei e dos princípios. Geralmente, é nesta última casta que se recrutam os agentes duplos, traidores que acabam a trabalhar para dois ou mais patrões. Não ganham a confiança de qualquer dos Estados que lhes pagam. E, quando já não têm utilidade para um dos patrões, podem ter o destino infeliz de Sergei Skripal.

O pior deste caso é a histeria diplomática que ele gerou e os respetivos resultados. O Reino Unido quis testar a solidariedade dos outros Estados europeus, depois da sua decisão de abandonar a União Europeia. Os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade para tentar limpar a face de Donald Trump, depois da acusação de cumplicidade com Moscovo na utilização de meios ilícitos que contribuíram para a sua eleição.

Lamentavelmente, muitos países europeus morderam o isco. O resultado foi a expulsão de mais de uma centena de diplomatas russos de capitais ocidentais.

À hora a que escrevo, ainda não é conhecida a retaliação russa. Mas já está prometida. Não se pode esperar nada de bom. A vida é um bem sem preço, mesmo quando se trata de um vendido. Mas o bom senso também.