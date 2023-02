A falha técnica causou o cancelamento de muitos voos operados pelo grupo alemão e a atividade aérea só deverá voltar ao normal à noite.

Alemanha

Avaria informática na Lufthansa suspende aterragens no aeroporto de Frankfurt

AFP A falha técnica causou o cancelamento de muitos voos operados pelo grupo alemão e a atividade aérea só deverá voltar ao normal à noite.

O principal aeroporto da Alemanha, em Frankfurt, suspendeu praticamente todas as aterragens, esta quarta-feira, devido a uma avaria informática que afetou os voos operados pelo grupo Lufthansa, confirmou à AFP um porta-voz do aeroporto.

Durante parte da manhã, "não foram feitas aterragens no aeroporto de Frankfurt", explicou o responsável, acrescentando que apenas "alguns aviões estão atualmente em condições de aterrar novamente no aeroporto, mas apenas isoladamente".

Lufthansa vai recrutar 20.000 pessoas na Europa São precisos colaboradores de 45 áreas para postos na Alemanha, Áustria, Suíça e Bélgica.

A falha informática desta quarta-feira causou o cancelamento de muitos voos operados pelo grupo alemão Lufthansa, que também é proprietário da Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines. "Ainda não temos qualquer indicação sobre o tipo e o número de interrupções causadas", disse o porta-voz do grupo à AFP, acrescentando que não sabia se a Lufthansa era a única transportadora aérea afetada pela falha informática.

O grupo alemão afirmou, no Twitter, que o incidente foi causado por "trabalhos de construção na área de Frankfurt" e assegurou que estava "a trabalhar para encontrar uma solução".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Cabos de telecomunicações danificados na origem do problema

Segundo disse à AFP um porta-voz da Deutsche Telekom, quatro cabos de internet, operados pela empresa de telecomunicações, ficaram "danificados" esta noite durante os trabalhos numa linha de comboio, causando a interrupção do serviço. "Dois" destes cabos já foram reparados, acrescentou a mesma fonte.

Reembolso de bilhetes de avião. Companhias 'low-cost' são as últimas a devolver Durante a pandemia e nestas férias de verão muitos voos foram ou estão a ser cancelados. Existem passageiros que não são reembolsados no prazo de sete dias, como manda a lei.

O corte causou problemas, principalmente, nos voos domésticos na Alemanha, sobretudo em Munique e Frankfurt, os dois maiores aeroportos centrais do país. Mas alguns voos internacionais também são afetados.

De acordo com a imprensa alemã, a equipa Bayern de Munique ficou retida em Paris, esta quarta-feira de manhã, durante mais tempo do que o esperado, devido a um atraso no seu voo. Os jogadores do clube regressavam a casa depois de ontem terem vencido o PSG na partida da Liga dos Campeões.



A Lufthansa pediu, na sua página de Twitter, que os clientes "com voos para rotas domésticas, na Alemanha, optem por reservar antes um bilhete de comboio e peçam reembolso". Segundo o grupo, "a atividade aérea deverá ficar normalizada esta noite".



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.