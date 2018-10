A realizadora portuguesa Teresa Villaverde gravou um vídeo no meio da mítica avenida da maior metrópole do Brasil, em plena comemoração dos apoiantes do candidato de extrema-direita e futuro presidente do Brasil. Um conjunto de imagens que explicam o que as palavras não conseguem dizer.

Mundo 1

Av. Paulista 28.10.18

A realizadora portuguesa Teresa Villaverde gravou um vídeo no meio da mítica avenida da maior metrópole do Brasil, em plena comemoração dos apoiantes do candidato de extrema-direita e futuro presidente do Brasil. Um conjunto de imagens que explicam o que as palavras não conseguem dizer.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.