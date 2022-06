O governador de Lugansk, Serguei Gaidai, afirmou que as tropas ucranianas "receberam a ordem" para se retirarem da cidade, que é considerada estratégica no plano de conquista russa da bacia industrial de Donbass.

Guerra na Ucrânia

Forças ucranianas retiram-se de Severodonetsk

As forças ucranianas receberam ordens para retirar de Severodonetsk, no leste do país, palco de combates com o exército russo, anunciou hoje o governador regional.

A tomada de Severodonetsk é uma etapa crucial no plano de conquista russa da bacia industrial de Donbass, parte da qual está nas mãos dos separatistas pró-russos desde 2014.

"As forças armadas ucranianas vão ter de se retirar de Severodonetsk. Receberam a ordem", declarou o governador de Lugansk, Serguei Gaidai, na plataforma de mensagens Telegram.

"Já não faz sentido manter posições que foram constantemente bombardeadas nos últimos meses", acrescentou.

A cidade está "quase reduzida a cinzas" e "todas as infraestruturas essenciais foram destruídas", indicou.

O responsável ucraniano considerou que "90% da cidade está danificada e 80% das casas terão de ser demolidas".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia já matou 4.662 civis, de acordo com dados da ONU, que sublinha que os números reais poderão ser muito superiores.

O conflito levou ainda à fuga de mais de 15 milhões de pessoas de suas casas, 7,7 milhões das quais para os países vizinhos.

