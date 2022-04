Ucrânia compara o massacre desta cidade nos subúrbios de Kiev, onde foram descobertos 57 corpos enterrados em valas comuns, este domingo, e onde ontem jornalistas da AFP tenham visto cerca 20 cadáveres nas estrada, ao massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995.

Autoridades ucranianas acusam russos de "massacre deliberado" em Busha

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou hoje um "massacre deliberado" na cidade de Busha, nos arredores da capital Kiev, recapturada recentemente pelos ucranianos ao exército russo, onde muitos cadáveres foram descobertos.

"O massacre de Busha foi deliberado. Os russos querem eliminar o maior número possível de ucranianos. Devemos prendê-los e expulsá-los. Exijo novas sanções devastadoras do G7 AGORA", publicou o ministro na rede social Twitter.

"Região de Kiev. Inferno no século 21. Os corpos de homens e mulheres que foram mortos com as mãos amarradas. Os piores crimes do nazismo estão de volta à Europa. Isso foi feito deliberadamente pela Rússia", publicou o assessor da Presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, no Twitter.

Cinquenta e sete corpos encontrados numa vala comum em Busha, nos arredores de Kiev O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, já tinha denunciado hoje um "massacre deliberado", pelas forças russas, na cidade de Busha, onde muitos cadáveres estão a ser descobertos.

Comparando Busha ao massacre de Srebrenica na Bósnia em 1995, Podoliak acusou o Ocidente de tentar "não provocar os russos" para evitar uma Terceira Guerra Mundial.

"Como resultado, o mundo viu um horror indescritível de desumanidade em Busha, Irpin, Gostomel. Centenas, milhares de pessoas mortas, dilaceradas, violadas, amarradas, violadas novamente e mortas novamente", afirmou Podoliak.

Presidente Zelensky e autarca de Kiev falam em genocídio

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, classificou de "genocídio" as alegadas execuções sumárias de várias centenas de civis no subúrbio de Busha e noutras áreas a norte da capital ucraniana.

"Só pode ser descrito como genocídio", disse ao tabloide alemão "Bild", acrescentando que estes eram "crimes de guerra cruéis", pelos quais o Presidente russo, Vladimir Putin, seria responsabilizado.

Klitschko salientou que os civis sem vida, encontrados nas ruas de Busha após a retirada das tropas russas, "tinham as mãos atadas atrás das costas", como pode ser visto em fotografias publicadas nos meios de comunicação internacionais.

"Para todo o mundo, e em particular para a Alemanha, só pode haver uma consequência: A Rússia não pode receber um único cêntimo a mais", exigiu o presidente da câmara de Kiev, apelando à implementação de um embargo às exportações russas de petróleo e gás.

"É dinheiro de sangue, que é usado para massacrar pessoas", argumentou.

O presidente da câmara de Busha, Anatoli Fedoruk, também disse no sábado que, quando as forças ucranianas chegaram, as ruas estavam cheias de cadáveres e famílias inteiras tinham sido mortas, "crianças, mulheres, avós, homens".

E acrescentou que os corpos de 280 pessoas tinham sido enterrados numa vala comum.

Fortes explosões registadas em refinaria de Odessa A cidade de Odessa é de importância estratégica, uma vez que tem o maior porto do país e dá acesso ao Mar Negro.

Face aos corpos descobertos nesta localidade, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou este domingo Putin de cometer "um genocídio" com a invasão da Ucrânia, tendo afirmado ainda que os russos, ao se retirarem, deixaram para trás "um desastre total e muitos perigos".



A agência de notícias AFP viu, no sábado, os corpos sem vida de pelo menos vinte homens com roupas civis numa rua de Busha. Um dos homens tinha as mãos amarradas e os corpos estavam espalhados por várias centenas de metros.

A causa de sua morte não pode ser determinada imediatamente, mas uma pessoa tinha um grande ferimento na cabeça, adiantam.

"Todas essas pessoas foram baleadas", "eles [os russos] mataram com uma bala na nuca", assegurou à AFP o autarca de Busha, Anatoly Fedorouk.

Human Rights Watch denuncia aparentes crimes de guerra no país

A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) também afirmou ter indicações de que o exército russo estava a cometer possíveis crimes de guerra em áreas sob o seu controlo, incluindo execuções sumárias de civis.

Num relatório hoje divulgado, a Organização Não Governamental (ONG) afirma ter documentado vários casos, entre 27 de fevereiro e 14 de março, em que as forças russas cometeram o que classificou de crimes de guerra contra civis em áreas ocupadas nas regiões de Chernobyl, Kharkiv e Kiev.

De acordo com uma declaração da organização, estes casos incluem uma violação, duas execuções sumárias (de seis homens numa ocasião e de um noutra), e outros casos de violência e ameaças contra civis.

As execuções sumárias, documentadas com base em entrevistas a testemunhas, tiveram lugar a 4 de março em Bucha, a noroeste da capital, e a 27 de fevereiro em Staryi Bykiv, na região norte de Chernobyl.



Corpos de 20 homens encontrados alinhados em rua nos arredores de Kiev Segundo a ONU, a ofensiva militar russa na Ucrânia já matou pelo menos 1.325 civis, mas os números deverão ser superiores, de acordo com o organismo.

Neste último caso, um vizinho de uma aldeia próxima que falou com testemunhas oculares disse à HRW que, enquanto as pessoas se abrigavam em caves do fogo de morteiro, os soldados foram de casa em casa e levaram homens, alegadamente para interrogatório.

"Encontrámo-los deitados com buracos de bala na cabeça. As suas mãos estavam atadas atrás das costas", disse Viktoria, a mãe de um dos seis jovens executados, à organização, acrescentando que os soldados não a deixaram levar o corpo durante vários dias.

Em Bucha, um subúrbio de Kiev, uma mulher entrevistada pela HRW recordou que as forças russas reuniram vizinhos na praça, inspecionaram os seus documentos de identidade e telemóveis, e perguntaram quem pertencia às forças de defesa territorial.

Mais tarde, trouxeram cinco homens e ordenaram-lhes que se ajoelhassem no chão. "Um deles levou um tiro na cabeça", disse a mulher, acrescentando que o comandante russo disse ao resto dos vizinhos: "Estamos aqui para vos limpar desta escumalha".

Entretanto, uma mulher de 31 anos da região de Kharkov (nordeste) disse à ONG que um soldado russo a violou repetidamente na escola onde se abrigou com a sua família, e também lhe bateu e cortou a cara e o pescoço com uma faca.

A HRW acrescentou que recebeu outras denúncias de violência sexual por soldados russos na região de Chernobyl e em Mariupol (sul), mas não foi capaz de as verificar independentemente.

"Os casos de violação, homicídio e outros atos violentos contra a população sob custódia das forças russas devem ser investigados como crimes de guerra", disse o diretor da HRW Europa, Hugh Williamson.

"A Rússia tem a obrigação legal de investigar imparcialmente alegados crimes de guerra pelos seus soldados", acrescentou.

(Com Lusa)

