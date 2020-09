A vítima, de 29 anos, foi esfaqueada mortalmente, no sábado à noite, enquanto aguardava na fila de um restaurante.

Autoridades suíças não descartam hipótese de terrorismo na morte de português

O Ministério Público suíço não descarta a hipótese de o homicídio de um emigrante português, no passado sábado, 12 de setembro, em Morges, poder ter sido um ataque terrorista.

A vítima, de 29 anos, foi esfaqueada mortalmente enquanto aguardava na fila de um restaurante, com a companheira. O atacante, desconhecido do português, fugiu de imediato, mas acabou por ser capturado poucas horas depois, pela polícia.

De acordo com a imprensa suíça, o suspeito do ataque, um homem de 27 anos, turco-suíço, já esteve envolvido noutros casos classificados no âmbito do terrorismo, estando referenciado pelos serviços secretos do país, desde 2017, segundo referiu o Ministério Público ao jornal La Cote.

Ao 24 Heures, outra publicação, o organismo explicou que apesar de o contexto em que ocorreu o homicídio ainda estar por apurar, "um eventual motivo terrorista não pode ser excluído até este momento".

O mesmo jornal adianta, citando fontes próximas da investigação, que o atacante, que sofre de perturbações psicológicas e que esteve em prisão preventiva até julho, terá escolhido o alvo ao acaso e sem qualquer motivação concreta.

Antes do homicídio terá estado também envolvido num incêndio de uma estação de serviço.

