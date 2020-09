Torop dizia ser a reencarnação de Jesus, atraíu milhares de seguidores e criou um culto depois de perder o seu emprego como oficial de trânsito em 1989.

Autoridades russas prendem líder de culto que dizia ser reencarnação de Jesus

Ana B. Carvalho Torop dizia ser a reencarnação de Jesus, atraíu milhares de seguidores e criou um culto depois de perder o seu emprego como oficial de trânsito em 1989.

Não é certo o que levou à detenção do antigo polícia Sergei Torop, mais conhecido como Vissarion, líder de um culto na Sibéria durante as últimas três décadas.

Até então, embora a igreja ortodoxa russa condenasse as práticas de Vissarion, as autoridades russas demonstraram interesse no assunto. Recentemente alguns meios de comunicação social russos relataram que a comunidade envolveu-se numa disputa com interesses comerciais locais, o que despertou a atenção das autoridades.



Uma comissão de investigação russa anunciou que o líder do culto, Torop, iria ser acusado de liderar uma organização religiosa ilegal, alegando que o culto extorquiu dinheiro aos seus seguidores e os sujeitou a abusos emocionais.

Aos 59 anos, de cabelo comprido cinzento e barba, vestido como descrevem as escrituras, foi conduzido por tropas mascaradas até um helicóptero, juntamente com dois dos seus braços direitos, numa operação que envolveu agentes do serviço de segurança do FSB da Rússia, bem como a polícia e outras agências.

Torop dizia ser a reencarnação de Jesus, atraíu milhares de seguidores e criou uma comunidade depois de perder o seu emprego como oficial de trânsito em 1989. Alegou ter sofrido um "despertar" quando o regime soviético começou a entrar em colapso e em 1991 fundou um movimento agora conhecido como a "Igreja do Último Testamento".

Putin oferece futura vacina russa contra covid-19 para funcionários da ONU O Presidente russo disse ainda que o seu país está disponível para abastecer outras nações com a futura vacina.

Segundo o The Guardian, Vadim Redkin, um antigo baterista de uma boy band da era soviética, conhecido como o braço direito de Vissarion, também foi preso, juntamente com outro ajudante, Vladimir Vedernikov.

Natal substituído por aniversário do líder

Vários milhares de seguidores vivem numa série de aldeias remotas na região de Krasnoyarsk, na Sibéria. Entre os convertidos ao culto faziam parte peregrinos russos, bem como outros do estrangeiro.

Praticam uma selecção de rituais retirados do cristianismo ortodoxo com éditos ambientais e uma série de outras regras. O veganismo é imposto e a troca monetária é proibida dentro da comunidade. Segundo o The Guardian, os seguidores usam roupas austeras e medem o tempo tendo como referêncio o ano de 1961, ano do nascimento de Vissarion. O Natal foi substituído por 14 de janeiro, dia do seu aniversário.



Em 2002, Vissarion explicava ao The Guardian que não era Deus. "Eu não sou Deus. Mas sou a palavra viva de Deus, o Pai. Tudo o que Deus quer dizer, ele diz através de mim", disse. Os media russos relataram que de acordo com o culto, Jesus estaria a vigiar pessoas de uma órbita próxima da Terra, e que a Virgem Maria estaria "a governar a Rússia", mas mais tarde viria a declarar-se ser ele próprio Jesus.

Segundo os media locais, não é claro o que irá acontecer aos seguidores do culto, mas segundo o jornal britânico, as autoridades que estão a investigar o caso "deixaram, em grande parte, os devotos em paz".



