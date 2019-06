A polícia italiana deteve Carola Rackete por desembarcar em Lampedusa sem autorização 40 migrantes resgatados em alto mar.

Autoridades prendem capitã do barco humanitário Sea Watch

A polícia italiana deteve Carola Rackete por desembarcar em Lampedusa sem autorização 40 migrantes resgatados em alto mar.

O barco Sea Watch 3, da ONG alemã com o mesmo nome, entrou esta madrugada no porto da cidade italiana de Lampedusa sem autorização invocando razões humanitárias para poder desembarcar os 40 imigrantes que permaneciam na embarcação há 17 dias.

A capitã, Carola Rackete, de 31 anos, atracou o barco às 1h50 (hora local) e foi detida por agentes italianos acusada de “resistência ou violência contra um navio de guerra”, delito que implica uma sentença de três a dez anos.

De acordo com o La Repubblica, uma patrulha da guarda financeira tentou impedir a entrada no porto. “A comandante Carola não tinha outra opção”, afirmou Giorgia Linardi, porta-voz da Sea Watch Itália, lembrando que “durante 36 horas declarou o estado de necessidade que as autoridades italianas ignoraram”.

“Foi uma escolha desesperada”, acrescentaram os advogados da ONG alemã, Leonardo Marino e Alessandro Gamberini.

Numa conferência de imprensa via Skype a partir do barco, Rackete mostrou-se “segura de que a justiça italiana reconhecerá que a lei marítima e os direitos das pessoas estão acima da segurança e do direito de Itália às suas águas territoriais”.

O barco humanitário que entrou em águas italianas há 48 horas esperava ancorado perto do porto de Lampedusa (pequena ilha no sul de Itália) por uma autorização para desembarcar os imigrantes resgatados em alto mar no passado dia 12 de junho numa situação que se degradava a bordo dia após dia.

Rackete descreveu como mau o estado físico e psicológico dos 40 migrantes que estavam a bordo, depois de terem sido evacuados, por motivos médicos, um jovem com fortes dores abdominais e o seu irmão de 11 anos.

O governo italiano negou-se a autorizar o desembarque dos resgatados enquanto não houvesse um acordo com outros países europeus que os acolhessem.

