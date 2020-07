Seis homens foram presos por suspeita de sequestro.

Autoridades holandesas encontraram uma câmara de tortura dentro de um contentor

As autoridades holandesas encontraram uma câmara de tortura dentro de um contentor à prova de som em Wouwse Plantage, na fronteira entre a Holanda e a Bélgica. Seis homens foram presos na sequência de uma operação policial, suspeitos de sequestro.

Os contentores marítimos pertenciam a um grupo de criminosos, que os utilizava como esconderijo de armas e, num dos casos, como câmara de tortura.

Dentro dos contentores encontraram "tesouras de podar, serras, alicates, bisturis, bem como uma cadeira de dentista, com alças para pés e braços", citou a Visão. Em comunicado, a polícia afirma que “em cada uma das celas, as algemas foram presas ao teto e ao chão, para poder prender alguém em pé com os braços levantados”. As autoridades garantiram que "o local estava equipado com folhas de isolamento acústico e outros materiais à prova de som", escreveu a mesma revista.

Apesar da investigação ter começado em abril, a descoberta desta câmara de tortura deu-se no final de junho. A detenção dos alegados criminosos só foi possível graças às informações fornecidas por uma aplicação onde planeavam atividades criminosas.



Segundo a Visão, os seis homens detidos são suspeitos de sequestro, agressão, extorsão e participação numa organização criminosa. Dois deles são, ainda, suspeitos de posse ilegal de armas.



