Autoridades francesas apertam fiscalização na fronteira com o Luxemburgo

Foram fiscalizados 1.500 veículos e mais de 2000 pessoas. 64 foram multadas por não apresentarem um certificado de deslocação válido.

As autoridades francesas realizaram, este sábado, uma operação de fiscalização na auto-estrada A31, na direção do Luxemburgo para efetuar controlos e verificar os certificados de movimento que permitem aos cidadãos deslocar-se em contexto do confinamento.

Segundo noticia a RTL, a operação durou das 15h às 18h, de sábado, causando uma situação de boqueio do tráfego e alguma confusão na auto-estrada A31.

Organizada pela polícia de fronteira, a operação mobilizou também outras forças policiais e político-administrativas do país vizinho .

Inicialmente, adianta a RTL, a operação abarcou os dois sentidos de circulação do tráfego, mas rapidamente a polícia se concentrou nos veículos que viajavam para o Luxemburgo.

Os automobilistas tiveram de apresentar prova de emprego ou prova de uma razão válida para viajar, sendo que a maioria cumpria os requisitos impostos pelas medidas de confinamento decretadas em França.

Na operação, foram fiscalizados 1.500 veículos e 2.123 pessoas. Dessas, 64 pessoas foram multadas, no valor de 135 euros, por não apresentarem um certificado de deslocação válido.



