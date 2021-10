O principal suspeito dirigia uma página web, com aspecto profissional, a operar com as chamadas opções binárias, que projetava lucros elevados.

Alemanha. Autoridades europeias encerram plataforma fraudulenta de investimento

O principal suspeito dirigia uma página web, com aspecto profissional, a operar com as chamadas opções binárias, que projetava lucros elevados.

As autoridades da Alemanha, Bulgária, Chipre, Países Baixos e Ucrânia, juntamente com o apoio da Eurojust e da Europol derrubaram uma importante plataforma de investimento alemã que operava online e que defraudou as vítimas em pelo menos 15 milhões de euros.

Após os investimentos iniciais, as vítimas foram encorajadas a pagar mais para o alegado fundo de investimento, acabando por perder todo o dinheiro. Durante um dia de acção, um suspeito foi detido e oito locais foram revistados.

Os golpistas operaram entre maio de 2019 e setembro de 2021 e conseguiram atrair principalmente investidores alemães através de anúncios online e das redes sociais. Após o contacto inicial, os clientes foram abordados por alegados consultores financeiros, que mostraram gráficos falsos de lucros crescentes.

Para este efeito, foram criados centros de atendimento telefónico na Bulgária, Chipre e Ucrânia, com operadores de língua alemã. Foi ainda utilizado um sistema de algoritmos especiais e mais de 250 nomes de domínio e servidores para encobrir o esquema. Assim que os investidores pediram pagamentos, foram adiados com "várias desculpas" ou foram transferidos para outros membros do pessoal do centro de chamadas.

Na realidade, nenhum dinheiro foi devolvido e os lucros foram transferidos para os perpetradores, através de uma série de empresas criadas para o efeito. Os investidores foram defraudados em pelo menos 15 milhões de euros e os investigadores estimam que o montante total da fraude poderá mesmo ascender a aproximadamente 500 milhões de euros, segundo um comunicado de imprensa enviado às redações.

As opções binárias são instrumentos financeiros de alto risco, com montantes fixos normalmente fornecidos como pay-offs ou outros títulos subjacentes utilizados como garantia. São frequentemente utilizadas na fixação teórica de preços de ativos, mas são propensas à fraude e frequentemente utilizadas em esquemas online para atrair investidores com alegadas elevadas taxas de lucro.

A Eurojust criou um centro de coordenação e ajudou na troca de informações judiciais transfronteiriças entre todos os países envolvidos. Além disso, segundo o comunicado de imprensa, a agência prestou apoio à execução de mandados de captura europeus. A Europol permitiu que uma Task Force operacional prestasse assistência às autoridades nacionais envolvidas nas acções e destacou agentes para o local.

