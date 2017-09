Autoridades detêm 12 altos dirigentes do governo da Catalunha

A Guardia Civil deteve 12 pessoas, entre as quais altos cargos do governo autónomo da Catalunha, e está a proceder a buscas nos departamentos de Economia, Exterior, Trabalho e Governação no quadro das investigações sobre o referendo independentista.

Fontes judiciais ligadas à investigação disseram à agência EFE que entre os detidos encontram-se o número dois da conselheira para a Economia, Josep Maria Jové, o secretário das Finanças, Josep Lluís Salvadó, Josué Sallent Rivas, responsável pelo Centro de Telecomunicações e Tecnologias de Informação (CCTI) e Xavir Puig Farré, do Gabinete dos Assuntos Sociais.

Outros detidos são Paul Furriol e Mercedes Martínez (ambos relacionados com o aluguer de um armazém onde supostamente se encontra ‘material eleitoral’), David Franco Martos (CCTI), David Palancad Serrano, do Gabinete de Assuntos Externos e Juan Manuel Gómez, do gabinete do Departamento de Economia e Finanças.

As detenções e as nove operações de busca ordenadas pelo Tribunal de Instrução n.º 13 de Barcelona, no quadro das investigações sobre o eventual uso indevido de fundos públicos nos preparativos do referendo, suspendo por ordem do Tribunal Constitucional.

Os agentes estão a fazer buscas, desde o princípio da manhã, ao gabinete de Joan Salvadó, número dois do Departamento de Economia, no centro da cidade de Barcelona.

Foto: AFP

Os escritórios do Departamento de Economia estão igualmente a ser alvo de buscas, assim como o edifício onde está instalada a Agência Tributária da Generalitat.

Utilizando um grande dispositivo, a Guardia Civil entrou esta manhã na sede do Departamento de Assuntos Externos, que funciona na residência oficial do presidente da região autónoma da Catalunha.

A polícia está igualmente no Departamento de Trabalho e Assuntos Sociais, no Consórcio da Admnistración Abierta, entidade encarregada de facilitar as ferramentas tecnológicas públicas e no CTTI.

Os agentes estão também na residência particular de Joan Ignasi Sanchéz, assessor de Meritexell Borrás, do Departamento de Governação.

Alvo da atenção das autoridades está também a empresa T-Systems, que proporcionou apoio logístico na última consulta na Catalunha e que atualmente tem contratos com a Generalitat, assim como a fundação privada PuntCat, dedicada à gestão de páginas na internet.

As buscas já provocaram concentrações de protesto de cidadãos e de trabalhadores, em Barcelona, frente aos locais que estão a ser alvo das operações policiais, sobretudo junto aos departamentos de Economia e Trabalho.

O presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, convocou para hoje de manhã uma reunião dos membros do governo autónomo para preparação de uma resposta às atuações da Guardia Civil.

Os movimentos independentistas suspenderam os atos políticos que estavam agendados para hoje.

Foto: AFP

Rajoy afirma que resposta ao "desafio" catalão é proporcional e adequada



O presidente do Executivo espanhol, Mariano Rajoy, disse hoje que a resposta de Madrid perante o “desafio independentista na Catalunha” não pode ser outra acrescentando que a atuação do Estado é sensata, moderada e proporcional.

Rajoy respondia a uma questão do deputado Aitor Esteban, do Partido Nacionalista Basco (PNV) hoje no Parlamento.

Na mesma sessão, e após uma troca de argumentos entre o porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Gabriel Rufián, e o chefe do governo, o representante do PNV pediu a Rajoy para explicar a posição do Executivo sobre o “conflito” catalão.

Aitor Esteban, disse que Mariano Rajoy não pode “escudar-se atrás dos juízes ou procuradores” porque “o assunto não pode solucionar-se com ameaças” ou através da “força”.

Rajoy disse ao porta-voz do PNV que um chefe de governo não pode “ir contra a lei, como fez Carles Puigdemont” (presidente do governo autónomo da Catalunha).

“A ninguém, no seu perfeito juízo, lhe agrada esta situação e muito menos a mim”, disse Rajoy frisando que Puigdemont “passou por cima da lei”.

A lei, insistiu Rajoy “tem de ser cumprida”.

“Ninguém conte comigo para liquidar a unidade de Espanha e a soberania nacional, não é para isso que me dedico à vida política”, advertiu.

Foto: AFP

As explicações de Rajoy não convenceram Esteban lamentado que “aquilo que era um problema económico” fruto das “ações” de Rajoy é “agora um autêntico conflito social com um claríssimo fundo nacional catalão”.

O responsável do PNV acrescentou que a estratégia de Rajoy é a do “cumprimento da lei” e não de modificar a legislação.

Esteban disse também que a estratégia do governo do Partido Popular passa pelas ameaças contra a “liberdade de expressão” mandando a polícia contra os meios de comunicação social e as gráficas.



