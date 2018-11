Os detidos encontravam-se fora das suas celas para uma oração muçulmana coletiva. Dos 113 fugitivos, as autoridades conseguiram capturar até ao momento 23.

Autoridades da Indonésia procuram 90 fugitivos de prisão em Banda Aceh

Os detidos encontravam-se fora das suas celas para uma oração muçulmana coletiva. Dos 113 fugitivos, as autoridades conseguiram capturar até ao momento 23.

As autoridades indonésias estão a realizar buscas por 90 presos que se evadiram esta quinta-feira de uma prisão em Banda Aceh. Os detidos encontravam-se fora das suas celas para uma oração muçulmana coletiva, mas alguns aproveitaram a oportunidade para destruir a vedação da prisão com recurso a barras e fugir do estabelecimento. No momento da fuga encontravam-se apenas dez guardas de serviço. "Estavam 726 presos reunidos, 113 escaparam, capturámos 23 e continuamos a procurar os outros fugitivos", disse o porta-voz do Ministério da Justiça, Ade Kusmanto à Lusa.

Foto: AFP





Foto: AFP

A evasão de prisões não é algo fora do comum na Indonésia, devido, em parte, às más condições dos estabelecimentos e à sobrelotação de prisioneiros. Em maio de 2017, mais de 200 prisioneiros evadiram-se após numa fuga em massa de uma prisão sobrelotada na ilha de Samatra. Um mês depois, quatro prisioneiros estrangeiros detidos em Bali conseguiram escavar um túnel para escapar de uma prisão na ilha turística.

Foto: AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.