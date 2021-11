O responsável pelo ataque, identificado como Emad Al Swealmeen, morreu na explosão do engenho de fabrico artesanal quando se encontrava no interior de um táxi.

Reino Unido

Autor do atentado de Liverpool fabricava bomba desde abril

O responsável pelo ataque, identificado como Emad Al Swealmeen, morreu na explosão do engenho de fabrico artesanal quando se encontrava no interior de um táxi.

O autor do atentado de domingo em frente a um hospital de Liverpool, no Reino Unido, começou a comprar os componentes para o artefacto explosivo em abril, disse esta quarta-feira o chefe da Unidade Antiterrorista, Russ Jackson.

O responsável pelo ataque, identificado como Emad Al Swealmeen, morreu na explosão do engenho de fabrico artesanal quando se encontrava no interior de um táxi. O motorista da viatura ficou ferido.

De acordo com as autoridades, Al Swealmeen nasceu no Iraque e vivia numa propriedade alugada, em Liverpool. Pelo menos, "desde o mês de abril", começou a fazer "compras relevantes" para fabricar o engenho explosivo.

Homem era requerente de asilo e tinha "problemas mentais"

"Está a surgir um cenário complexo sobre as compras dos componentes do artefacto. Sabemos que Al Swelmeen alugava a propriedade desde abril e acreditamos que estava a fazer compras relevantes desde essa altura", disse Russ Jackson.

O mesmo responsável policial disse que o homem, de 32 anos, era requerente de asilo e tinha "problemas mentais". "Isto vai fazer parte da investigação (policial) e vamos demorar a entender tudo", acrescentou.

Após o ataque, o Governo britânico aumentou o nível de alerta terrorista no Reino Unido para "grave", o que significa que a possibilidade de ocorrer um atentado "é altamente provável".

