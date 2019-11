Antes do ataque, Usman Khan tinha participado numa conferência sobre reabilitação de reclusos.

Autor do ataque de Londres já tinha sido condenado por terrorismo

Antes do ataque, Usman Khan tinha participado numa conferência sobre reabilitação de reclusos.

O autor do ataque de ontem na Ponte de Londres é Usman Khan, de 28 anos, e já tinha sido condenado por terrorismo.



Usman Khan Foto: AFP

Segundo a imprensa britânica, Usman Khan tinha sido condenado a oito anos de prisão por envolvimento num plano de ataque à Bolsa de Valores de Londres. As autoridades conseguiram, na altura, travar o ataque do grupo de nove que teria por detrás a Al-Qaeda.

Segundo o The Guardian, Khan foi ainda acusado de criar e financiar uma unidade de treino terrorista no Paquistão e de recrutar britânicos para o grupo. De acordo com o The Times, o autor do ataque tinha sido libertado no fim do ano passado, após concordar usar uma pulseira eletrónica.

Khan tinha sido convidado para participar numa conferência da Universidade de Cambridge sobre reabilitação de detidos. Após participar no encontro, ameaçou fazer explodir o local da conferência, tendo depois esfaqueado várias pessoas.

Duas pessoas morreram vítimas do ataque na Ponte de Londres, além do atacante, e várias ficaram feridas, algumas em estado grave. A polícia precisou que o suspeito tinha um falso colete de explosivos.