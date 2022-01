Um dos quatro feridos no tiroteio desta tarde na Universidade Heidelberg, uma estudante, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. O atirador suicidou-se no local e ainda não são conhecidos os motivos que o levaram a atacar a instituição.

Heidelberg

Autor do ataque em universidade alemã tinha 18 anos. Matou uma pessoa e feriu três

Redação Um dos quatro feridos no tiroteio desta tarde na Universidade Heidelberg, uma estudante, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. O atirador suicidou-se no local e ainda não são conhecidos os motivos que o levaram a atacar a instituição.

O autor do ataque, esta segunda-feira, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, é um jovem alemão de 18 anos, revelou o chefe da polícia local, Siegfried Kollmar.

O homem disparou sobre várias pessoas, numa sala de conferências da instituição, ferindo mortalmente uma jovem mulher e atingindo outras três pessoas.

"As armas foram compradas no estrangeiro", acrescentou Kollmar, citado pela AFP, explicando que os motivos do crime ainda estão por determinar. O autor do ataque acabou por se suicidar depois de disparar contra as pessoas na universidade.

Quatro pessoas feridas em ataque numa universidade na Alemanha Um homem com uma arma feriu quatro pessoas numa sala de conferências na Universidade de Heidelberg. Autor do ataque suicidou-se.

Stefan Wilhelm, porta-voz da polícia de Mannheim, indicou que o ataque ocorreu pouco depois do início da tarde, quando um homem, com uma arma com cano longo, entrou no anfiteatro do ‘campus’ de Neuenheimer Feld, onde estava a decorrer uma aula, e começou a disparar “visivelmente sem um alvo específico”.

Quatro pessoas foram atingidas, incluindo a jovem que mais tarde acabou por morrer no hospital.

O agressor, cuja identidade não foi ainda revelada, saiu do edifício e pôs fim à própria vida ainda dentro do ‘campus’, acrescentou Wilhelm, sublinhando que se supõe ser o único autor do incidente.

A Universidade de Heidelberg situada na cidade com o mesmo nome é uma das mais conhecidas da Alemanha.



Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.