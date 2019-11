Os autoproclamados Presidentes da Bolívia e da Venezuela conversaram hoje sobre uma futura nomeação de embaixadores e sobre o efeito da renúncia de Evo Morales na América Latina.

Autoproclamados Jeanine Añez e Juan Guaidó discutem nomeação de embaixadores

Os autoproclamados Presidentes da Bolívia e da Venezuela conversaram hoje sobre uma futura nomeação de embaixadores e sobre o efeito da renúncia de Evo Morales na América Latina.

A notícia foi avançada pela agência espanhola EFE e tornada ofical pela televisão estatal boliviana. O contacto entre os autoproclamados Presidentes da Venezuela e da Bolivia foi feito através de uma videochamada promovida pela religiosa Jeanine Añez. Terá sido a primeira conversar entre ambos, desde que se autoproclamou Presidente, na terça-feira. Durou 14 minutos.

"Esperamos nos próximos dias designar representantes diplomáticos na Bolívia, congratulamo-nos com o facto de ter cortado severamente as relações com o ditador", disse Guaidó a Añez em referência ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no contacto transmitido pelo canal estatal Bolívia TV.



Guaidó destacou que o golpe de estado que levou à renúncia de Evo Morales no domingo passado "foi uma fonte de inspiração" para alcançar mudanças democráticas.

"Este exemplo que os bolivianos estão a dar não é uma ligeira brisa, mas sim um grande furacão da democracia para libertar não apenas a Venezuela, mas também Cuba", disse Guaidó à presidente interina da Bolívia.

Por sua vez, Añez referiu-se garantiu que ambas as nações têm "os mesmos objetivos".

A conversa entre Añez e Guaidó terminou com a predisposição de ambos para se reunirem pessoalmente, embora não tenham sido estabelecidos prazos.

A autoproclamada Presidente da Bolívia anunciou algumas mudanças na política externa, como o corte de relações com o governo de Maduro e a saída do país de blocos como a União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA).

Também foram dados sinais para concretizar abordagens ao Chile e os Estados Unidos, países com os quais a Bolívia não tem relacionamento diplomático.