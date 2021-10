A invasão da pista terá acontecido devido a aparentes problemas de saúde do condutor do veículo e a excesso de álcool. O tráfego aéreo foi suspenso na altura e o invasor enfrenta agora acusações criminais.

Alemanha

Automóvel entra na pista de aeroporto e obriga a abortar aterragens

Redação A invasão da pista terá acontecido devido a aparentes problemas de saúde do condutor do veículo e a excesso de álcool. O tráfego aéreo foi suspenso na altura e o invasor enfrenta agora acusações criminais.

O insólito aconteceu no Aeroporto de Weeze, em Cleves, na Renânia do Norte-Vestfália, na noite de sábado, quando um automóvel destruiu a vedação de proteção da pista, forçando um avião da Ryanair a abortar a sua aterragem. Uma forte escolta policial invadiu de imediato a pista obrigando à suspensão temporária do tráfego aéreo naquele aeroporto.



A invasão da pista terá acontecido devido a aparentes problemas de saúde do condutor do veículo e a excesso de álcool. O homem, de 59 anos, que seguia numa via do aeroporto, perdeu o controlo do automóvel, que passou a vala de proteção, destruiu a vedação da pista e entrou naquela via, informou a polícia de Cleves, esta manhã de domingo.

Medicação e álcool

De acordo com a polícia, além do problema de saúde e da medicação que toma para o mesmo, o condutor estava também sob o efeito de álcool. Recebeu tratamento médico hospitalar e enfrenta agora um processo criminal.

Após o despiste do automóvel a polícia destacou de imediato uma série de veículos e pessoal de emergência que rodearam o veículo porque, como explicaram, não puderam descartar a possibilidade de um ataque.

O avião da Ryanair que teve de abortar a aterragem foi desviado para para Munster, na mesma região e só mais tarde quando o tráfego reabriu aterrou finalmente em Weeze.

