Autocarro escolar choca contra árvore em Trier e faz vários feridos

Redação O acidente aconteceu esta manhã na cidade alemã, perto da ponte Kaiser-Wilhem.

Um autocarro escolar embateu contra uma árvore na estrada de Martinsufer, em Trier, esta quarta-feira de manhã. O acidente aconteceu no centro da cidade, próximo da ponte Kaiser-Wilhem. O veículo transportava 36 pessoas, incluindo crianças e jovens.

Pelo menos 14 crianças e jovens foram transportados para o hospital, de acordo com o município de Trier. Mas as autoridades locais informaram que ninguém ficou seriamente ferido na sequência do acidente.

O autocarro da linha 25 ia fazer uma manobra de viragem à direita na ponte Kaiser-Wilhem e por razões ainda desconhecidas bateu contra uma árvore no meio da estrada, segundo a polícia.

Cerca de 120 trabalhadores de salvamento estiveram no local, entre eles médicos e psicólogos. A autarquia criou uma linha de informação para os pais.

Foi criado um perímetro de segurança no local e houve algumas alterações ao tráfego rodoviário durante algumas horas.

