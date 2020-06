A libertação condicional dos prisioneiros, acordada já por diversas vezes pelo Tribunal de Aplicação de Penas francês, tem sido travada pelos sistemáticos apelos espanhóis. Entre centenas de casos, os autarcas destacam o de cinco homens detidos há 30 anos, dois "gravemente doentes".

Mundo 2 min.

Autarcas franceses denunciam manutenção na prisão de ex-membros da ETA

Lusa A libertação condicional dos prisioneiros, acordada já por diversas vezes pelo Tribunal de Aplicação de Penas francês, tem sido travada pelos sistemáticos apelos espanhóis. Entre centenas de casos, os autarcas destacam o de cinco homens detidos há 30 anos, dois "gravemente doentes".

Autarcas de todos os partidos políticos denunciaram em Bayonne, no sudoeste de França, a manutenção na prisão de ex-militantes do antigo grupo separatista ETA, detidos há décadas, dez anos depois do fim da luta armada no país Basco.

Numa conferência de imprensa, o coletivo de autarcas, que deplorou também o "diálogo de surdos" com o Governo francês, anunciou para dentro de alguns dias uma reunião com a ministra da Justiça francesa, Nicole Belloubet.

Os presidentes de câmara e deputados locais defendem que Nicole Belloubet deveria ter aproveitado a crise ligada à covid-19 para libertar os prisioneiros bascos, nomeadamente os mais idosos e os doentes, sobretudo depois de mais de 100.000 presos de delito comum terem saído em liberdade desde o início da pandemia.

"Isso quer dizer que a pena deverá ser cumprida até morrerem?", interrogou-se Jean-René Etchegaray, presidente da câmara do centro-direita (UDI) de Bayonne e líder da Aglomeração País Basco (APB).

"Dez anos depois do fim da luta armada, o ambiente mudou no País Basco, mas ainda não estará tudo apaziguado enquanto perdurar esta realidade", acrescentou.

O coletivo deu o exemplo de cinco dos detidos. Ibon Fernandez Iradi, Frédéric Haramboure, Ion Parot, presos há 30 anos, e Jaques Esnal e Josu Urrutikotxea, que estão gravemente doentes.

"As decisões do gabinete nacional antiterrorista [que se opõe à libertação] são incompreensíveis", comentou a senadora socialista Frédérique Espagnac.

A libertação condicional dos prisioneiros, acordada já por diversas vezes pelo Tribunal de Aplicação de Penas francês, tem sido travada pelos sistemáticos apelos do gabinete nacional antiterrorista.

Em curso estão passos para novas negociações com o Governo, nomeadamente para que os prisioneiros possam juntar-se às respetivas famílias e lhes sejam levantados o estatuto de "detidos particularmente assinalados".

No entanto, disse Vincent Bru, deputado do LREM (partido presidencial), a nova fase "não tem tido resultados positivos", pelo que começa a existir uma "maior inquietação" em relação à continuação do diálogo.

As últimas discussões entre Governo e defensores dos prisioneiros remontam a novembro de 2019.

"É preciso agora um novo horizonte que não a prisão", resumiu Anais Funosas, em nome do coletivo basco Bake Bidea ("O Caminho da Paz").

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.