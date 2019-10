Moisés Aguilar Torres, presidente da câmara de Pichucalco, no México, decidiu fazer uma cópia de si mesmo em tamanho real para não ter de ir a eventos públicos e aparecer, ainda assim, nas fotografias.

Autarca mexicano reproduz imagem sua em réplica em cartão para faltar a eventos

A insólita ideia do autarca de Pichucalco, no sul do estado de Chiapas, e as fotografias em que aparece a réplica estão a dar que falar no México. Moisés Aguilar Torres fez uma cópia em tamanho real de si mesmo, com o punho levantado, e algumas das fotografias do “presidente de cartão” com a população de Tectuapan, onde supostamente ouvia as necessidades dos eleitores, como se lá estivesse, foram divulgadas nas redes sociais.



"Seguindo as instruções do nosso presidente Moisés Aguilar Torres, realizámos e dirigimos uma equipa de saúde para benefício dos habitantes", escreveu o funcionário local, José Alejandro Bustamante, no Facebook.

Alguns habitantes da localidade levaram documentos para solicitar obras e projetos para entregar ao autarca mas, na presença da sua imagem em cartão, tiveram de entregar os pedidos aos funcionários do município.

Moisés Aguilar Torres é presidente do município de Pichucalco desde 2018 pelo Partido Verde. O slogan que usou durante a campanha eleitoral foi "servir é o meu compromisso".

