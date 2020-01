Zhou Xianwang disse em entrevista a emissora estatal chinesa que o governo central precisa aprovar antes de poder transmitir informações confidenciais sobre a propagação do coronavírus. No mesmo canal, o presidente da China insistiu que o seu governo está a divulgar informações sobre a epidemia de "maneira transparente e responsável".

Autarca de Wuhan: regras de Pequim são parcialmente responsáveis ​​por falta de transparência

Numa entrevista com a emissora estatal China Central Television, Zhou Xianwang, presidente da câmara de Wuhan, a cidade no epicentro do surto viral da China, afirmou que o sistema de regras imposto por Pequim limita o que ele pode ou não divulgar sobre a ameaça representada pelo vírus, dando a entender que o governo central chinês é parcialmente responsável por falta de transparência, o que terá prejudicado a resposta à crise de saúde que o país atravessa.



Segundo o Wall Street Journal, os comentários de Zhou Xianwang foram transmitidos horas depois da chegada do primeiro-ministro Li Keqiang à cidade, numa visita cuja intenção era conhecer pacientes infectados e profissionais de saúde da linha de frente do combate ao coronavírus, numa tentativa de conter a crescente frustração pública com a forma como as autoridades locais lidaram com o surto viral.



As autoridades chinesas têm apelado a que se mantenha a calma enquanto tentam conter um novo tipo de coronavírus de rápida expansão que matou pelo menos uma centena de pessoas e infectou milhares. No entanto, cinco milhões de residentes de Wuhan deixaram a cidade antes de esta ser colocada em quarentena pelas autoridades.



A cidade de Pequim registou a primeira morte causada pelo coronavírus esta segunda-feira, assim como a província de Hainan, no sul da ilha.



Numa altura em que as autoridades locais têm sido alvo de críticas pela incapacidade de dar resposta à situação de ameaça do vírus, Zhou aproveitou uma entrevista com a emissora estatal para se opor às críticas ao manuseio do vírus por Wuhan, dizendo que suas mãos estavam atadas a regras que exigiam a aprovação de Pequim antes de divulgar informações confidenciais. “Como funcionário do governo local, depois de obter este tipo de informações, ainda tenho que esperar por autorização antes de poder divulgá-la", disse Zhou. "Isto é algo que as pessoas não entendiam”, desculpa-se o autarca.



Segundo o Wall Street Journal, a cuidadosa tentativa de desviar a culpar para a liderança central, por parte de Zhou, espelhou as queixas que as autoridades locais expressavam durante anos, em privado, sobre a “rigidez e o estilo de liderança de cima para baixo característica do presidente Xi Jinping”.



Zhou disse em entrevista que tanto ele, quanto o secretário do Partido Comunista de Wuhan, Ma Guoqiang, estão preparados para serem julgados pela história ao terem imposto o bloqueio à cidade, que teve como consequência as corridas aos supermercados e o aumento de ansiedade dos moradores."O camarada Ma Guoqiang e eu estamos dispostos a assumir a responsabilidade", declarou. "Se, no final, disserem que alguém tem de ser responsabilizado e que as massas têm opiniões, estamos dispostos a apaziguar o mundo renunciando".



Entretanto, através da mesma televisão estatal CCTV o presidente chinês, Xi Jinping, disse que a epidemia de coronavírus é um "demónio" que não poderá ser encoberto. Xi encontrou-se com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em Pequim na terça-feira.



O presidente chinês, Xi Jinping, insistiu que o seu governo está a divulgar informações sobre a epidemia de "maneira transparente e responsável".“O povo chinês está a travar uma batalha séria contra o surto da nova pneumonia por coronavírus.



"A vida e a saúde das pessoas são sempre a primeira prioridade do governo chinês, e a prevenção e o controle da epidemia são a tarefa mais importante neste momento, por isso tenho dirigido e implantado os trabalhos ", disse Xi nos comentários da televisão."Acredito que enquanto pudermos fortalecer a nossa confiança, permanecer juntos, prevenir e controlar cientificamente a epidemia e adotar medidas precisas, derrotaremos esta epidemia com certeza", acrescentou.



