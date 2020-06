Afinal, George Floyd pode ter morrido no momento em que foi sufocado pelo polícia que aguarda o primeiro interrogatório judicial numa prisão de alta segurança.

Mundo 3 min.

Autópsia independente contraria versão oficial e diz que Floyd morreu de asfixia

Afinal, George Floyd pode ter morrido no momento em que foi sufocado pelo polícia que aguarda o primeiro interrogatório judicial numa prisão de alta segurança.

Com o país a ferro e fogo há seis dias consecutivos, a autópsia independente pedida pela família contraria a autópsia oficial que não encontrou sinais de estrangulamento no corpo de George Floyd. Contratados para apurar as causas da morte do homem de 46 anos, o antigo médico legista Michael Baden e a professora universitária Allecia M. Wilson concluíram que o afro-americano morreu no local e não no hospital.

“A ambulância foi o carro fúnebre”.

"Não só foi o joelho em cima do pescoço do George a causa da sua morte, mas também foi o peso de outros dois polícias nas suas costas, que impediram a circulação de sangue para o seu cérebro mas também o fluxo de oxigénio para o cérebro", revelou o advogado da família, Antonio Romanucci.

Divulgado esta sexta-feira, o relatório confirma que Floyd sofria de uma doença arterial coronária. Descarta no entanto qualquer vestígio de substâncias tóxicas como sugere a versão oficial, contestada desde o primeiro momento pelo círculo mais próximo do mais recente símbolo da brutalidade policial. Citada pela imprensa norte-americana, a defesa da família acrescenta que até os relatórios dos serviços de emergência confirmam que George Floyd foi dado como morto no local onde pronunciou as últimas palavras. “A ambulância foi o carro fúnebre”.

Alta de segurança

Detido na sexta-feira, indiciado pelos crimes de homicídio involuntário e homicídio em terceiro grau, Derek Chauvin foi mudado de estabelecimento prisional duas vezes no mesmo dia. Já passou por três. Esta segunda-feira acordou em Oak Park. Foi transferido para a prisão de alta segurança depois do “aumento inesperado de manifestantes junto ao estabelecimento” em que se encontrava.

Alvo de outras 18 queixas por abuso de poder e uso excessivo da força, Chauvin foi afastado da polícia de Minneapolis. Até 8 de junho fica atrás das grades à espera do primeiro interrogatório judicial.

O objetivo da defesa da família de George Floyd é incluir na acusação os resultados da autópsia independente que contrariam o relatório inicial. Além do polícia que foi filmado com o joelho no pescoço do antigo segurança durante 8 minutos e 46 segundos, a família quer juntar os restantes elementos da polícia de Minneapolis ao inquérito.

As imagens que continuam a incendiar a opinião pública também devem ser usadas como prova no tribunal. Difundidas por todo o mundo, mostram que nos últimos 2 minutos e 53 segundo, George Floyd já estava inconsciente.

"Não parem de protestar, mas levantem um símbolo da paz"

Na primeira aparição pública, o irmão do afro-americano juntou-se aos protestos pacíficos que e participou numa derradeira homenagem no local onde Floyd disse as últimas palavras. Numa altura em que as autoridades norte-americanos detetaram a presença de vários elementos provocadores entre as barricadas e os saques que obrigaram cerca de 40 cidades a decretar recolher obrigatório, Terrence Floyd apelou à pacificação dos protestos.

"Se eu não estou aqui a estragar a minha comunidade, então o que estão todos a fazer?", questionou. "Vocês não estão a fazer nada, porque isso não vai trazer o meu irmão de volta", acrescentou.

“Façam isto pacificamente, por favor. Não parem de protestar, mas levantem um símbolo da paz”, reiterou, exortado os presentes a porem termo à violência e a usarem o seu poder nas urnas. Vamos parar de achar que a nossa voz não conta, e vamos votar. Não só para presidente, mas nas primárias", afirmou. "Informem-se, não esperem que nos digam quem é quem. Informem-se e saibam em quem estão a votar”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.